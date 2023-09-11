انت الأن تتابع خبر "لو محدش ربّاك أنا هربيك"..عمرو أديب يوجه صفعة جديدة وقاسية لمحمد رمضان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في القاهرة في 28 أيلول/ سبتمبر الحالي، أولى جلسات قضية جديدة رفعها أديب تطالب بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه بتهمة سب وقذف.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرته بأن يدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، ورفضت الدعوى المقابلة التي رفعها الإعلامي عمرو أديب.

وصدر الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان بعد أن أحالت جهات التحقيق في أكتوبر الشكاوى التي تقدم بها الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.

ووفقًا لمصادر "مصر تايمز"، توصلت التحقيقات في القضية إلى أن الفنان قد قام بتحريض الإعلامي المصري بإساءة استخدام أجهزة الاتصال.

وبدأت الأزمة عندما هاجم عمرو أديب الفنان محمد رمضان في برنامجه "الحكاية"، بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلقي الدولارات في الماء، احتجاجًا على صدور حكم قضائي يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح طيار مصري.

وجه الإعلامي عمرو أديب انتقادات شديدة للفنان محمد رمضان، وصفه بأنه "الأسطورة"، معبرًا عن استياءه من تصرفاته التي أثارت غضب الكثيرين الذين يحبونه. واعتبر أديب أن رمضان أصبح عدوًا لنفسه، وأنه غير قادر على فهم الأمور ولا يعرف ماذا يفكر. وأضاف أديب أن الناس التي أغضبتها رمضان سامحته كثيرًا، ولكن هذه المرة لم يعد الناس قادرين على تحمله، وأن رمضان حظي بتوفيق من الله وأصبح لديه المال، وليس هو الوحيد الذي يمتلك المال، وهناك الكثير من الأشخاص الأغنياء الذين لا يتصرفون بهذه الطريقة.

ومن جانبه، لم يتحمل محمد رمضان هجوم عمرو أديب وقرر الدخول في مواجهة معه، حيث قام بنشر مقطع فيديو من مسلسل "الأسطورة" يظهر فيه وهو يدفع شخصًا بعيدًا عنه، ووضع صوت عمرو أديب في الخلفية، ورد عليه بجملة "بس يا بابا".

واعتبر أديب تصرف رمضان تجاوزًا كبيرًا وهدد بمقاضاته، مؤكدًا أنه سيأخذ حقه بالقانون إذا لم يتم تصحيح الوضع، وأن الأيام القادمة ستكون صعبة، وسيتوجب عليهم الذهاب إلى المحاكم للحصول على حقوقهم. واختتم أديب بالقول إنه طلب من محاميه رفع قضية ضد الفنان محمد رمضان، وإذا حصل على أي أموال منها، فسيتبرع بها لمستشفى الأطفال في أبو الريش، مؤكدًا أنه ليس من النوع الذي يأخذ حقوقه بالتجاوز، وأنه سيحصل على حقه بالطرق القانونية.