انت الأن تتابع خبر "اتجوزتي كام مرة؟!".. اجابة صريحة وصادمة من غادة عبد الرازق فاجأت الجميع للغاية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمتع الفنانة غادة عبد الرازق بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، حيث حققت نجاحًا كبيرًا خلال مسيرتها الفنية.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية وأثارت الجدل بسبب عدد زيجاتها الكثيرة التي وصلت إلى أكثر من عشر زيجات حسبما ذكرت بعض الصحف المحلية.

وفي ظهورها الأخير، تحدثت غادة عبد الرازق عن كواليس جلسة تصويرها التي نالت إعجاب الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت غادة عبد الرازق خلال تصريحات تلفزيونية: "حضّرت للفوتوشوت حوالي شهرين، كنا نريد أن يظهر بشكل جديد وأتمنى أن يعجب الناس، والاستايلست الذي يعمل معي يتولى كل شيء يتعلق بي".

وتحدثت غادة عبد الرازق أيضًا عن موضوع آخر، حيث أكدت أن مجاملة النفس أولًا أهم بكثير من مجاملة الآخرين، قائلة: "كنت أسمع أغنية زمن المجاملات انتهى وقت تصوير الفوتوشوت، لأنه فعلاً انتهى بالنسبة لي، يجب أن أمدح نفسي أولًا وأهتم بنفسي لأكون مفيدة للآخرين، ولكن إذا كنت مفيدة للآخرين ولست مفيدة لنفسي فسأخسر بالتأكيد".

واختتمت غادة عبد الرازق حديثها، موضحةً أن هناك أسئلة تزعجها، وقالت: "أكره أن يسألوني عن عدد زيجاتي، أو ما إذا كنت سأتزوج مرة أخرى، لا أرغب في أن يطرح لي هذا السؤال".