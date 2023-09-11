انت الأن تتابع خبر الراتب السنوي الذي قدمه الاتحاد لـ سالم الدوسري ورفضه الهلال.. لن تصدق كم يبلغ رقم جنوني لايخطر على البال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بطلب لنظيرتها في نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب سالم الدوسري، إلا أن الهلال رفض الطلب بشكل سريع ورفض المفاوضات.

وأفادت المصادر أن الاتحاد قدم عرضاً مغرياً للاعب يصل إلى 20 مليون ريال سنوياً، مما يجعله أعلى عرض في تاريخ اللاعبين المحليين.

وأشارت المصادر إلى أن الدوسري كان مستعداً للمفاوضات، ويرجح البعض أنه ربما كان يخشى أن يحل محله اللاعب نيمار الذي انضم حديثاً إلى صفوف الهلال.

وأكدت المصادر أن المفاوضات لم تستمر طويلاً، حيث رفضت إدارة الهلال العرض دون نقاش أو إبداء أي نية للمفاوضات.