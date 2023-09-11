انت الأن تتابع خبر هدية من السماء .. طبيبة سعودية تكشف عن كنز علاجي يغنيك عن الف طبيب.. مشروب رهيب يخفض الضغط ويقلل الكولسترول الضار بشكل فوري ! تعرف عليه ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت طبيبة سعودية عن مشروب سحري له قدرة عجيبة على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار في الدم.

أوضحت الدكتورة ألفى حلواني، من قيادات التوعية بمستشفى الملك فهد بجدة، تأثيرات شرب الكركديه على الصحة، والفئات التي يجب أن تستشير الطبيب قبل تناوله.

وقالت الطبيبة: "أظهرت الدراسات قدرة الكركديه على خفض ضغط الدم، كما يساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم، ويساعد على زيادة مستويات الكوليسترول المفيد في الدم.

وتابعت: أن الكركديه يساعد على الوقاية من أمراض القلب وأعراض القلق والاكتئاب، ويساعد في علاج بعض الالتهابات والحساسية" ، وفقًا لمداخلتها مع قناة "الإخبارية".

كما أشارت إلى وجود فئات يجب أن تراجع الطبيب قبل تناول الكركديه، وهم مرضى السكري، والنساء الحوامل والمرضعات، ومن يتناولون أدوية الضغط والسكر، ومرضى الكلى والكبد، وأيضا مرضى القلب والأوعية الدموية.