انت الأن تتابع خبر بعد موافقة حكيم زياش على الانتقال إلى النصر السعودي ، يقلب رونالدو الطاولة على إدارة النادي ويهددهم بأنه سيقوم بهذا الفعل .والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن مفاجأة صادمة صباح اليوم الاثنين، حيث أشار إلى اقتراب نادي النصر السعودي من التوقيع مع النجم المغربي حكيم زياش.

ووفقًا لرومانو، يُعتبر اقتراب النصر من التعاقد مع زياش "خطوة" نحو إتمام الصفقة رسميًا. وأكد أن اللاعب والنادي يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الشروط الشخصية، وأن النصر سيدفع مبلغًا محددًا لشراء اللاعب من تشيلسي الإنجليزي، حيث ينتهي عقده في عام 2025، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز العربية.

وبهذا التوقيع المحتمل، سينضم زياش إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر، ليكون واحدًا من أوائل الوافدين الأوروبيين للنادي في هذا الصيف.

وجدير بالذكر أن تأثير زياش في تشيلسي تراجع في الموسم الماضي، خاصة مع تعاقد "البلوز" مع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، مما دفعه للبحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه.

وتعد هذه الصفقة إضافة قوية لنادي النصر السعودي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة ومهارات فنية عالية، بهدف المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم القادم.