انت الأن تتابع خبر هل سيمنع ارتداء جميلة عزيز للحجاب من التمثيل مرة أخرى؟.. إجابة صريحة من الفنانة صدمت الجمهور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة جميلة عزيز أنها لم تقرر اعتزال الفن بعد ارتدائها للحجاب، وأشارت إلى أن الشيء الذي يمنعها من الظهور في عمل فني هو أن العروض التي تتلاقاها لا تليق بسيدة محجبة.

وقالت: "بعد ارتدائي الحجاب عُرض عليَّ أدوار كثيرة ولكنها لا تناسبني حاليًا، ولكني لست زعيمة لأن لدي حب لربنا أقوى من أي شيء والوعد الذي قطعته لربنا أقوى من أي شيء في الدنيا".

وتابعت: "أنا أحب الفن وأحب أن أقدم رسالة فنية نبيلة للبيت المصري والأسرة المصرية بشكل محترم، ويكون لها هدف ومحترمة وتصل إلى عقلية المشاهدين ولا تكون مخلة بالآداب ولا تحمل ألفاظًا خادشة".

وأضافت: "الفن رسالة جميلة ونبيلة، لأننا نوصل أي فكرة للمشاهدين عن طريق الفن مثل إعطاء مبادئ للأسرة، لذلك الفن رسالة نبيلة وأنا لا زلت في المجال الفني وأفتخر به، وأنتظر دورًا يليق بي ويكون محترمًا وبحجابي ويكون له هدف".

واستكملت حديثها عن وقوف أشرف زكي إلى جانبها بعد تخلي أقرب الناس عنها: "الدكتور أشرف زكي حبيب الملايين دعمني دعمًا نفسيًا وإنسانيًا وقال لي لا تقلقي وربنا معك".

ونحن جميعاً بجانبك ونقدم لك الدعم النفسي والإنساني كما لو أنك بصحة جيدة، وقال لي في أي وقت اتصلي بي وأخبريني بأي شيء تحتاجينه مني، فهو كائن ملاكي من السماء وأحترمه وأشعر بكل المشاعر الطيبة تجاهه وأدعو له في كل صلاتي".