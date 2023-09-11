انت الأن تتابع خبر حسن شاكوش يرتكب جريمة خطيرة لا تغتفر ضد الفنان ايمان البحر درويش..والأخير يرد عن طريق المحكمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن أحمد يحيى فايد، محامي أسرة الفنانة إيمان البحر درويش، عن تقديمه ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورطه في نشر شائعة وفاة الفنانة الراحلة.

وقد أكد المحامي في تصريحه أن حسن شاكوش قام بنشر خبر وفاة الفنانة إيمان البحر درويش على صفحته الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونص الخبر الذي نشره شاكوش كان يقول: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنانة إيمان البحر درويش في ذمة الله".

وأشار المحامي إلى أن هذا الخبر المزعوم تسبب في حالة من الذعر والحزن بين أفراد أسرة الفنانة وجمهورها، وأثر سلبًا على سمعتها وسمعة عائلتها. وبناءً على ذلك، قرر تقديم بلاغ رسمي ضد حسن شاكوش للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.