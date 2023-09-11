انت الأن تتابع خبر صدمة ملكية مزلزلة من العيار الثقيل بعد فضح هذا السر المخفي عن الملكه رانيا والملك عبد الله.. لن تصدق ماهو.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الملكة رانيا عبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 31 أغسطس الماضي بعيد ميلادها الثالث والخمسين.

في هذه المناسبة السعيدة، قامت الملكة رانيا بنشر مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". وقد قامت بنقل كلمات من أغنية المطرب المصري أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، وهي أغنية صدرت العام الماضي وأصبحت رمزًا للمناسبات السعيدة.وعلقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "إيه الناس الحلوة دي.. شكرًا لأحلى فريق على هالمفاجأة".

يعتبر زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا حدثًا أسطوريًا في تاريخ الأردن. حيث جاب الثنائي شوارع العاصمة الأردنية عمان بعد عقد القران. وكان الملك يرتدي بدلته العسكرية بينما كانت الملكة ترتدي فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد.

تزوج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993 قبل توليه العرش، واشتهرت الملكة بلقب ملكة الأردن بعد عدة أشهر من تتويج زوجها في عام 1999.

في يناير 1993، التقت الملكة رانيا بالأمير عبدالله، نجل الملك حسين، خلال حفل عشاء. في ذلك الوقت، كانت الملكة رانيا تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان الأمير عبدالله يبلغ من العمر 31 عامًا. بعد شهرين فقط من تلك اللقاء، أعلن الثنائي عن خطبتهما. وبعد مرور ستة أشهر، تمت المراسم الزواجية في يوم 10 يونيو 1993.

تمتلك الملكة رانيا والأمير عبدالله أربعة أبناء. الأمير الحسين هو ولي العهد ويعتبر الأكبر من بينهم. تليه الأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.