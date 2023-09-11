انت الأن تتابع خبر بعد يومين من زلزال المغرب بدأت أكبر كارثة في تاريخ مصر .. الأرصاد المصرية تستغيث وتطلق التحذيرات والإنذارات الشديدة وعلى المواطنين اتخاذ هذه الاجراءات فوراَ!!والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت السلطات المصرية من اقتراب العاصفة دانيال من سواحل البلاد لما تحمله هذه العاصفة من مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات، إضافة إلى رياح عاتية وارتفاع بالموج إلى مستوى سطح البحر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن العاصفة ستصل، اليوم الإثنين، إلى غرب البلاد؛ يصاحبها سقوط الأمطار، وذلك بعدما فقدت العاصفة معظم قوتها بعد مغادرة العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة؛ وتحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول وزيادة نشاط وسرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا الاثنين تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.

وذكرت أن ليبيا تعرضت ليوم عصيب بسبب هذه العاصفة وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة، مشيرة إلى أن بقايا العاصفة ستصل إلى غرب مصر الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت معظم قوتها.

تعرضت اليونان وليبيا لأضرار كبيرة جراء العاصفة الاستوائية دانيال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في خسائر فادحة. وبعد مغادرتها اليونان، اتجهت العاصفة نحو ليبيا، مما يتوقع أن تتسبب في سيول ورياح قوية وارتفاع كبير للأمواج.

تشير تقارير الأرصاد المصرية إلى أن العاصفة تشكلت عيناً مغلقة حول مركز المنخفض، وقد اكتسبت خصائص استوائية. وما زالت التوقعات تشير إلى أنها ستصل إلى اليابسة في وقت قريب.

ومع ذلك، تظل هناك اختلافات في توقعات مسار العاصفة، حيث تختلف النماذج العددية في تحديد مسار المنخفض، سواء كان في اتجاه بنغازي أو أجدابيا أو سرت.

مع ذلك، يمكن توقع تأثير العاصفة على السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية، على الرغم من عدم وجود وضوح في تحديد المناطق التي ستتعرض لأكبر كمية من الأمطار.

يجدر بالذكر أن العاصفة دانيال هي عاصفة نادرة في شهر سبتمبر، حيث اجتاحت اليونان وتسببت في عاصفة ممطرة استمرت لثلاثة أيام. وترافقت هذه العاصفة بمخاطر السيول والفيضانات، بالإضافة إلى رياح قوية وارتفاع مستوى الأمواج.