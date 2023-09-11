“بترجع الشايب العاجز شباب” عشبة قادرة على إعادة ذو ال70عام لشاب في العشرينات من العمر!

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رياض - احمد صلاح - يُستخدم سيروم بذور الكتان على بشرة نظيفة وجافة. يتم وضع كمية صغيرة من السيروم على الأصابع وتدليكها بلطف على البشرة بحركات دائرية حتى يتم امتصاصها تمامًا. يُفضل استخدام السيروم في الصباح والمساء للحصول على أفضل النتائج.

يمكن استخدام سيروم بذور الكتان كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي. يمكن استخدامه قبل وضع المرطب أو كقاعدة للمكياج. يمكن أيضًا استخدامه كماسك للوجه عن طريق تركه على البشرة لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر.

تُنصح بتكرار استخدام سيروم بذور الكتان بانتظام للحصول على أفضل النتائج. يمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الجافة والحساسة. ومع ذلك، يُنصح بإجراء اختبار حساسية قبل استخدامه لأول مرة عن طريق وضع كمية صغيرة على جزء صغير من البشرة ومراقبة الردة فعل لمدة 24 ساعة.

باستخدام سيروم بذور الكتان بانتظام، ستلاحظ تحسنًا في مظهر بشرتك ومرونتها. ستصبح بشرتك أكثر نعومة ونضارة وتوحيدًا في اللون. كما ستلاحظ تقليلًا في البقع الداكنة والتجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

سنقوم بوضع السيروم الذي أعددناه في عبوة نظيفة وجافة في الثلاجة. عند استخدامه، سنستخدم فرشاة مناسبة لتطبيقه على البشرة النظيفة والجافة. للحصول على أفضل النتائج، يجب تركه على البشرة لمدة ساعة ثم يمكن غسله.

من المعروف أن هذا السيروم يستخدم يوميا بانتظام للحصول على أفضل النتائج. قم بوضع قطرات من زيت الزيتون على سرتك وشاهد بنفسك المعجزة التي يحاول الجميع البحث عنها. زيت الزيتون يوفر العديد من الفوائد للجسم، ولكن الدراسات العلمية لم تثبت وجود أي فوائد لوضع زيت الزيتون على السرة. على الرغم من أن وضع زيت الزيتون على سرة الرضيع قد انتشر، يجب الإشارة إلى أن هذه العادة تزيد من خطر إصابة الطفل بالعدوى، لأن الزيت يجذب الأوساخ ويحتفظ بها في السرة. كما يجب الحفاظ على سرة المولود جافة حتى يسقط جدل الحبل السري.

زيت الزيتون معروف بمحتواه من حمض الأولييك، وهو حمض دهني يوفر العديد من الفوائد الصحية. كما أن زيت الزيتون خيار صحي في الطهي. وفيما يلي بعض فوائد زيت الزيتون: يحتوي على مضادات أكسدة عالية، وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحمي الكولسترول في الدم من التأكسد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المضادات تكافح الالتهابات.

زيت الزيتون البكر الممتاز يمتلك خصائص مضادة للالتهابات. يحتوي زيت الزيتون على مركبات تمتلك تأثيرا مضادا للالتهابات مثل الأوليوكانثال. تم اكتشاف أن تأثير الأوليوكانثال يشبه فعالية دواء الآيبوبروفين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم حمض الأولييك الموجود في زيت الزيتون في التقليل من مؤشرات الالتهاب مثل البروتين المتفاعل-C.

زيت الزيتون يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا. تبين أن زيت الزيتون يحتوي على عناصر غذائية تساهم في قتل البكتيريا الضارة أو تثبيط عملها، وخاصة البكتيريا المعروفة باسم المَلوِيّة البوابيّة. وقد تم اكتشاف أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز بشكل يومي يساعد في مكافحة العدوى التي تسببها هذه البكتيريا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40٪.

زيت الزيتون يقلل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. الجلطة الدماغية هي المسبب الثاني للوفاة في الدول المتقدمة. وتحدث هذه الحالة نتيجة وجود خلل في تدفق الدم إلى الدماغ أو بسبب تجلط أو نزيف الدم. وقد لوحظ أن زيت الزيتون هو المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب.

زيت الزيتون يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. زيت الزيتون البكر الممتاز هو من أهم مكونات حمية البحر الأبيض المتوسط. وقد لوحظ انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب لدى سكان تلك المنطقة بسبب تناولهم زيت الزيتون البكر الممتاز. يساعد زيت الزيتون على خفض ضغط الدم وتحسين بطانة الأوعية الدموية وتقليل خطر التعرض لتخثر الدم بشكل مفرط. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن زيت الزيتون يقلل من الحاجة إلى تناول أدوية ضغط الدم بنسبة تصل إلى 48٪.

يعتبر زيت الزيتون من الأطعمة الصحية والمفيدة للجسم، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المثبتة علمياً. يعد زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من حمية البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر واحدة من أكثر الحميات الغذائية صحة في العالم.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المثبتة لزيت الزيتون:

1. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني: لوحظ في العديد من الدراسات أن زيت الزيتون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم وقدرته على تحسين حساسية الإنسولين. أظهرت إحدى الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة تزيد عن 40٪.

2. يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر: يُعتبر مرض الزهايمر واحدًا من أكثر الاضطرابات التنكسية العصبية شيوعًا في العالم. يحدث هذا المرض نتيجة تراكم لويحات البيتا أميلويد داخل خلايا الدماغ. أظهرت دراسة أُجريت على الفئران أن زيت الزيتون يمكن أن يساهم في التخلص من هذه اللويحات.

3. يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان: تحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد في التقليل من الضرر التأكسدي الناتج عن جزيئات الجذور الحرة. يُعتقد أن هذه الجزيئات هي المسببات الرئيسية للإصابة بمرض السرطان، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد تأثير زيت الزيتون على مرض السرطان.

4. يساهم في علاج الإمساك: يقلل تناول زيت الزيتون عن طريق الفم من الإصابة بالإمساك، حيث يساعد في تحسين حركة الأمعاء وزيادة نشاطها.

5. يمتلك خصائص مرطبة: يُعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا يستخدم لتنعيم البشرة والشعر. ومع ذلك، لا تزال الأبحاث حول فعالية زيت الزيتون في الترطيب محدودة وتحتاج إلى المزيد من الدراسات.