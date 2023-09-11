انت الأن تتابع خبر داعية مغربي يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بما فعله أثناء وقوع الزلزال المدمر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الداعية المغربي الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول ردة فعله خلال وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب في ليلة الجمعة، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة العشرات.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الداعية المغربي وهو يلقي محاضرة دينية داخل مسجد أثناء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر. لاقى الداعية إشادة واسعة لردة فعله الثابتة والشجاعة.

وثق الفيديو لحظة وقوع الزلزال في المسجد، حيث كان الداعية يلقي محاضرته لمجموعة من الحضور. عند حدوث الهزة، اندلعت حالة من الهلع والاضطراب والفزع بين الحضور، ولكن الداعية ظل ثابتًا في مكانه.

عند انقطاع التيار الكهربائي، استمر الداعية في تكرار عبارة "الله أكبر"، ودعا الحضور إلى الهدوء وعدم الهرع والفزع والهروب إلى الخارج. قال: "اجلسوا يا جماعة بارك الله فيكم.. أين تذهبون يا أخي والله إنه لشرف أن نموت في بيت الله. يا أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله عز وجل".

ثم بدأ الداعية بذكر الحضور بالله تعالى وبأحاديث نبيه الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستجاب الحضور له واستقروا في أماكنهم، رغم الهزات الشديدة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع ثبات الداعية المغربي وعدم فزعه من الزلزال وإصراره على الصمود ودعوة الحاضرين إلى عدم الفزع والرضا بما قدره الله.

وأشاد كثيرون بما فعله الداعية المغربي، حيث قالت إحدى الناشطات عبر تعليق على الفيديو: "ما شاء الله عليه يا ربي تزرقني الإيمان بك ويا ربي تربط على قلبي في تحمل الشدائد والمصائب.. تأثرت بقوة".

وكتب آخر: "ما دفعه لهذا هو يقينه بالله.. والله لشرف الموت هنا"، بينما علق ثانٍ بالقول: "الله على إيمانه وشجاعته... إن بذكر الله تطمئن القلوب... ما شاء الله عليه".

كما تداول النشطاء عبر منصة "إكس" تويتر سابقاً مقطع فيديو آخر لشيخ مغربي لحظة وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وهو في بث مباشر يلقي من خلاله محاضرة عن الإسلام باللغة الفرنسية، حيث احتفظ بالهدوء والثبات وبقى يردد: "الله أكبر... الحمد لله.. الحمد لله... لا إله إلا الله".

معلناً عن وقوع هزة أرضية بابتسامة عريضة. وفي الجمعة، ضرب زلزال مدمر عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، ومكناس وفاس ومراكش، وأكادير وتارودانت، حيث بلغت حصيلة ضحايا الزلزال وفق بلاغ لوزارة الداخلية المغربية إلى الآن 1037 حالة وفاة و1204 جريحًا، حالة 721 منهم حرجة.