كارثة مدمرة تقترب من الكويت وتمحي كل شيء يعترضها ... والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة لسكان هذه المناطق " غادروا فورا" !

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رياض - احمد صلاح - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الاثنين، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

وفي ساعات الليل، سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية، بينما ستكون الحرارة الصغرى حوالي 28 درجة مئوية.