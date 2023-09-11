انت الأن تتابع خبر جنون الغرائز بعد القطيعة .. عروس بحرينية جميلة لم تقدر أن تتمالك نفسها بليلة الدخلة فقامت بحركة خطيرة فوق السرير و جعلت العريس يخسر أغلـى مايملك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مضي ساعتين على احتفال الزفاف، انتشر صوت سيارة الإسعاف في الحي وأثار فضول الجيران، لكنهم تفاجئوا بمشهد صادم للغاية عندما شاهدوا المسعفين يحملون جثة العريس وينقلونها من الشقة.

وفقًا للتقرير المذكور، حاول المسعفون جاهدين إنقاذ حياة العريس الذي كان في حالة حرجة، ولكن للأسف فارق الحياة، مما صدم عائلته وزوجته. وتبين من التشريح أن سبب الوفاة كان تناول العريس جرعة زائدة من المنشطات.

وبعد يومين، استفاقت العروس من الغيبوبة وأعربت عن رغبتها في الحديث مع والد العريس.

اعترفت له بأنها ألحت على زوجها لتناول "الفياغرا"، وعلى الرغم من رفضه في البداية، وافق في النهاية وتناول حبة واحدة. ولكن الزوجة لم تكتف بذلك، بل استغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من المنشطات في العصير، ظنًا منها أن ذلك سيزيد من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلتهما مميزة. ولكن للأسف، كان ذلك هو سبب وفاته.