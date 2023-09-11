بوقاحة مقززة ما قدرت اقاوم وحملت منه وأنا مازلت عزباء.. فتاة سعودية تنافس سما المصري تكشف ما فعلته مع حبيبها وتبحث عن عريس يسترها ويتزوجها بدون مهر!!

انت الأن تتابع خبر بوقاحة مقززة ما قدرت اقاوم وحملت منه وأنا مازلت عزباء.. فتاة سعودية تكشف ما فعلته مع حبيبها وتبحث عن عريس يسترها ويتزوجها بدون مهر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت فتاة سعودية عن تعرضها للخديعة من قبل شخص أوهمها بالحب، وعندما سلمت له قلبها ونفسها في ذات الوقت ومارست معه العلاقة وحملت منه، تخلى عنها عندما علم بحملها وتركها وحيدة تحمل أوزار الخطيئة وتنتظر الموت على يد أهلها الذين ما زالوا يجهلون الأمر حتى الآن.

تعرضت الفتاة لتجربة مريرة ومؤلمة، حيث وثقت في شخص يبدو أنه كان يستغل ضعفها وحاجتها للحنان والأمان. ولم تكن تعلم أنه سيكون السبب في تحطيم حياتها وتدمير مستقبلها. تعبير الفتاة عن ندمها ورغبتها في العثور على رجل ينقذها ويسترها من الفضيحة يعكس مدى الألم واليأس الذي تعيشه. ترغب في العثور على شخص يدعمها ويقدم لها الحب والرعاية التي تحتاجها في هذه الظروف الصعبة.

تبحث الفتاة عن الزواج من أي شخص يقدم لها الأمان والاستقرار، حتى لو كان بدون مهر. تريد فقط الهروب من الألم والحرج الذي تعيشه وأن تبدأ حياة جديدة برفقة شريك يقدم لها الدعم والاهتمام.

تروي الفتاة السعودية قصتها في رسالة وجهتها إلى أحد المواقع الاستشارية. تبلغ من العمر 38 عامًا وتعيش بمفردها بعد وفاة والديها. كانت حياتها صعبة منذ الطفولة، وعانت من قسوة الحياة وظروف اليتم.

عندما بلغت سن الرشد، تعرفت على شخص يبدو أنه كان يقدم لها الحنان والأمان الذي تحتاجه. نجح في خداعها وإيهامها بأنه يحبها بصدق. وبسبب حاجتها الماسة للحب والرعاية، قدمت له قلبها ونفسها ومارست معه العلاقة الحميمة.

تروي الفتاة أنها كانت تعيش في حالة من السعادة والأمان مع هذا الشخص. كانت تعتقد أنه المنقذ لها من قسوة الحياة وظروف اليتم. لم تكن تدرك أنها ستتعرض للخيانة والتخلي عندما اكتشفت أنها حامل.

تعبير الفتاة عن ندمها وألمها يعكس حجم الصدمة التي تعانيها، وتنتظر الموت على يد أهلها الذين لا يعلمون بالأمر حتى الآن. تشعر باليأس والحزن وتبحث عن رجل يستطيع أن ينقذها ويقدم لها الحماية والرعاية التي تحتاجها في هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت الفتاة أنها عندما علمت بحملها أخبرت ذلك الشخص على الفور، لكنه صدمها برده وتخلى عنها وتركها تواجه مصيرها المحتوم وهو القتل على يد أهلها حسب قولها.

قالت الفتاة في رسالتها أن حملها لا زال في الشهر الأول، وأنها لا تفكر بالإجهاض نهائياً، وتريد شخص يسترها من الفضيحة ويتزوجها.

وطالبت الفتاة النظر إليها بعين الرحمة ومساعدتها لأن أهلها إذا علموا بحملها سيقومون بقتلها على الفور.

وتباينت ردود المعلقين على سؤال الفتاة، لكن الكثير منهم اتفقوا على ضرورة أن تكون الفتاة قوية وأن لا تظهر ضعفها أمام ذلك الشخص وأن تجبره على مشاركتها في تحمل نتيجة الخطأ.

نصح المعلقون الفتاة بأن تهدد ذلك الشخص الذي هتك عرضها بأنها ستبلغ عنه الشرطة إذا لم يتدارك الأمر ويعقد عليها بشكل رسمي حتى ينسب الطفل لأبوه الحقيقي. ونصحها آخرون بأنها تهدده أيضاً بأنها ستخبر أهلها بأنه اغتصبها ومارس معها الفاحشة تحت التهديد والإكراه. في ذات السياق، استبعد المعلقون أن تجد الفتاة شخص يستر عليها ويتزوجها كما طلبت في رسالتها، مؤكدين أن الحل يكمن فقط في يد ذلك الشخص الذي هتك عرضها وعليها أن تكون قوية لتحمل المسؤولية.