انت الأن تتابع خبر بإطلالة انثوية صاروخية: لاجمل زوجة مصرية تخطف الأنظار والقلوب في برنامج 'المسامح كريم' وتجعل جورج قرداحي يخجل ويتعرق من شدة الإعجاب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت زوجة مصرية جميلة في إطلالتها الساحرة، مما أثار إعجاب الحاضرين ولاسيما المذيع الشهير جورج قرداحي الذي تعرع واضطراباً من شدة جمالها. لم يستطع قرداحي إخفاء إعجابه الواضح بجمالها الفريد وأناقتها اللافتة.

شهدت حلقة برنامج المسامح كريم هذه المرة تجربة استثنائية وجريئة، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير. تمكنت الزوجة المصرية الجميلة من سرد قصتها بطريقة ممتعة ومؤثرة، مما لفت انتباه الحاضرين وأثار اهتمامهم بشكل كبير.