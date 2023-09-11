انت الأن تتابع خبر دون ذره حياء اوخجل وعلى البث المباشر.... سعوديه تكشف بوقاحه صادمة سر مخجل بزوجها تجعلها ترفض النوم معة نهائياً... لن تصدقوا ماهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الكاتبة السعودية أمل الحربي الجميع بإجابتها المفاجئة عن سؤال حول المهر الذي ستطلبه إذا عُرض عليها الزواج. وأكدت أن المهر سيكون شرطًا ضروريًا للموافقة على الزواج.

وخلال مقابلتها مع برنامج "مراحل" المذاع على قناة SBC، قدمت أمل الحربي توضيحًا للمهر الذي ستطلبه، حيث أشارت إلى أنها ترغب في أن يكون الزوج ينام في غرفة منفصلة عنها.

وأوضحت أنها تعاني من أزمة وجودية تحدث عندما تستيقظ من النوم وتجد أحد بجانبها، ولذلك فإنها تحتاج إلى الاستيقاظ في غرفة منفصلة لتتجنب هذه الأزمة.

وأكملت أمل الحربي حديثها للمقدم علي العلياني قائلة: "أبصم لك بأن الشخص الذي اخترع الزي السعودي، اخترعه من أجل تسهيل التواصل والحوار بين المرأة والرجل".

وأشارت إلى أن هناك جوانب في هذا الحوار تشبه قول الرجل "وين الشماغ.. جبتي الطاقية"، واصفة ذلك بأنه تعقيد زائد، حيث أن الثوب الأبيض واللون الأبيض يعتبران قمة التعقيد.