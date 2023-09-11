انت الأن تتابع خبر أثناء تقديمها نشرة الأخبار على قناة “العربية”.. مذيعه سعودية تقع بالمحظور وتثير ذهول الشباب بما فعلته في البث المباشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تتمكن المذيعة السعودية "تهاني الجهني" من السيطرة على نفسها أثناء قراءتها خبرًا على شاشة قناة الحدث. الخبر كان عن حادثة مضحكة في ألمانيا حيث قام المواطنون برفع قضية ضد جارهم "ديك" الذي يصيح 200 مرة يوميًا.

ظهرت تهاني الجهني في الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي على إنستجرام وهي تحاول أن تظهر هدوءها وتكمل قراءة الخبر الغريب. ومع ذلك، لم تستطع أن تمنع نفسها من الضحك بسبب ضحكات المخرج والموظفين الذين كانوا خلف الكاميرا. بالتالي، واجهت صعوبة في إكمال قراءة الخبر.

صوت الضحك والبحة في صوت تهاني الجهني كانت محط إعجاب المتابعين الذين أبدوا إعجابهم وثناءهم عليها. الكاتب أحمد ياسين علق قائلاً "أنا أحب صوتك الرائع"، في حين قال وائل فؤاد "أنتِ تمتلكين أجمل ضحكة وأجمل بحة في العالم، وأجمل ابتسامة تبقى ابتسامتك تهاني".

قدمت الإعلامية تهاني بنت عوده المشدّق الجهني، وهي صحفية سعودية، أعمالًا إعلامية رائعة وحصلت على العديد من الشهادات والدورات في مجال الإعلام. حصلت تهاني على شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء من جامعة الملك عبد العزيز، وحملت أيضًا شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من نفس الجامعة. كما أكملت العديد من الدورات التدريبية في مجال الإعلام، بما في ذلك دورة الإعلام والسياسة الخارجية الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية عام 2017 ودورة مذيع أخبار في قناة العربية وأكاديمية فوكس للتدريب في دبي عام 2013 ودورة التحرير والتحقيق الصحافي من صحيفة النهار اللبنانية عام 2007.

بدأت تهاني مسيرتها المهنية في صحيفة البلاد وانتقلت بعدها للعمل في صحيفة المدينة. عملت أيضًا كمراسلة للفضائية اللبنانية إل بي سي من السعودية وشاركت في إعداد برنامج "عيشو معنا" في لبنان. كما ساهمت في إعداد برنامج "صباح الخير يا عرب" من مكتب قناة إم بي سي في السعودية. عملت تهاني أيضًا كمحررة في غرفة الأخبار في قناة العربية في دبي وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في قناة العربية الحدث عام 2013. تعتبر تهاني من الوجوه الإعلامية البارزة في الوطن العربي بشكل عام.