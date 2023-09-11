انت الأن تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت نجوى كرم على المسرح أثناء حدوث زلزال دولة المغرب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الفنانة نجوى كرم وهي تحيي حفلًا غنائيًا في المغرب وفجأة يضرب الزلزال في الساعات الأخيرة.



فاجأ الزلزال نجوى كرم أثناء وجودها على المسرح حيث كانت تحيي حفلها في ساحة الأمل بمدينة أكادير المغربية. تعرضت الأرض لهزات قوية بقوة 7 درجات ريختر مما اضطرها لمغادرة المنصة وإنهاء الحفل.



وظهرت نجوى في الفيديو وهي تعتذر قائلة: "كنت قد أتيت بكل قلبي لأقدم فرحة تصل إلى قلوب الجميع في بلدي الثاني المغرب، ولكن بسبب الظروف التي حدثت، أنا آسفة أنه تم إلغاء الحفل حفاظًا على سلامتنا جميعًا."



وارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب يوم الجمعة إلى 2012 شخصًا، وفقًا للتلفزيون الرسمي المغربي، نقلاً عن تحديث صادر عن وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة أنه تم إصابة ما لا يقل عن 2059 شخصًا آخرين، بينهم 1404 حالات خطيرة، في الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.