انت الأن تتابع خبر اكتشفي سر فطيرة الفطار بدون حليب ولا عجن! حضريها في دقائق واستمتعي بحشوة لذيذة وسهلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم لكم هذه المقالة وصفة جديدة لفطائر بدون حليب، بدون عجن أو دلك، وبدون اختمار. يمكنكم تحضيرها في أقل من لحظة وتحشيها بحشوة لذيذة.

المكونات للعجن: بيضة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة زيت، شوية إبزار الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة بودرة التوم، ملح، 4 كؤوس دقيق أبيض، 5 كؤوس ماء.

الحشوة: كفتة الدجاج، فلفل أحمر، أخضر، أصفر، بصل، زيتون أخضر، 3 أنواع من الفرماج، معدنوس، فرماج أحمر.

التوابل: توابل متنوعة حسب الرغبة.

يتم إعداد هذا الطبق بواسطة خلط الزنجبيل والفلفل الأحمر والكركم والفلفل الأسود والملح والفلفل الحار وزيت الزيتون معًا.

للحشوة، يتم وضع بصلتين مقطعة صغيرة وقليل من الزيت والملح في مقلاة وتحميرها حتى تصبح ذهبية. ثم يضاف الفلفل الملون المقطع صغيرًا وصدر الدجاج المفروم ويتم طهيهما معًا. بعد ذلك، يضاف الزنجبيل المبشور والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والكركم والملح والفلفل الحار وزيت الزيتون والزيتون الأخضر والجبنة الحمراء. يُخلط المزيج جيدًا ويترك حتى يبرد.

للعجينة، يتم خفق بيضتين مع بودرة الثوم والفلفل الحار والملح.

نقوم بمزج المكونات جيدًا ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الحليب البودرة و5 أكواب من الدقيق الأبيض. نقوم بمزج المكونات جيدًا ثم نصفيها في مصفاة ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك، يتم بدء عملية طهي العجينة على شكل كريب في مقلاة غير لاصقة. يتم ملء العجينة بالحشوة كما هو موضح في الفيديو أدناه. بعد ذلك، يتم وضعها في مقلاة مدهونة بالزبدة أو الزيت حتى تحصل على لون من الجهتين.