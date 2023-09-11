اتفرج قبل الحذف.. بوصلة ررقص هزة يمين وهزة شمال فتاتان سعوديتان فاتنة الجمال ولعت النت أظهرت جمالها علي البحر تتحدي اشهر راقصة بوصله رقص ركنت سما المصري و جوهرة علي الرف بهزة بقوه.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - انت اشرب فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لفتاه وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه اظهرت ادائها وجمالها بواسطه رقصه تتحدى 10 رقصه في مصر والوطن العربي تتحدى أشهر راقصة صافيناز وسما المصري

قالت الراقصة صافيناز، إنها لم تقصد بوضع غطاء للرأس أثناء رقصها فى إحدى الحفلات، إهانة الحجاب على الإطلاق، وعلقت: “كانت طرحه ضمن بدلة الرقص.. ودى مش أول أرقص بالشكل ده”.

وأضافت صافيناز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساءً” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم: “كل المحجبين فوق دماغى، وعندى أصدقاء كتير جدا محجبين، ومستحيل أرقص بالحجاب”، مشيره إلى أنها ترتدى الحجاب عندما تدخل الكنيسة فقط.

ومن جانبه قال المحامى بالنقض سمير صبرى، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صافيناز غدا، بتهمة ازدراء الأديان.