اجدع من سما المصري .. فلاحة مصرية شديد الجمال تتحدي اشهر الرقصات في اقوى واجمد وصله رقص بالاحمر في غرفه.. ومتابع فرمت صافيناز

انت الأن تتابع خبر اجدع من انجي خوري.. فلاحه مصريه شديد الجمال تتحدي اشهر الرقصات في اقوى واجمد وصله رقص بالاحمر في غرفه.. ومتابع فرمت صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت ربة من ذله وهي تقوم بواسطه رقص جريئه جدا من داخل غرفه حيث دائما ما تقوم ربه المنزل في احدى الدول السعوديه بعد وصله رقص واداء الرقصات التي اشتهرت بها معظم راقصات الفن في مصر مثل الراقصه الاستعراضيه جوهره

الراقصة جوهرة هي إحدى أشهر الراقصات في مصر والوطن العربي. وُلدت في مدينة بورسعيد المصرية عام 1976، واسمها الحقيقي فاطمة عبد العزيز حسين. بدأت جوهرة حياتها المهنية كعارضة أزياء، قبل أن تتحول إلى الرقص الشرقي. أشتهرت جوهرة برقصها الجريء والعفوي، وأدائها الذي يمزج بين الأسلوب التقليدي والحديث.

اشتهرت جوهرة برقصها الجريء والعفوي، وأدائها الذي يمزج بين الأسلوب التقليدي والحديث. وقد ظهرت في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، كما شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات في مصر والعالم العربي.

ولكن، تعرضت جوهرة للعديد من الانتقادات والانتقادات الشديدة على مدى السنوات الأخيرة، بسبب رقصها والمثير وملابسها . وتعرضت للإهانة والتهديد بالقتل من بعض الأشخاص المعارضين لأسلوبها في الرقص.

ومع ذلك، فإن جوهرة لا تزال تلقى دعمًا قويًا من قبل جمهورها، الذين يثنون على موهبتها وإمكاناتها الفنية. وتسعى جوهرة دائمًا لتطوير أسلوبها في الرقص والابتعاد عن الصورة النمطية للراقصة الشرقية.

وفي الختام، يمكن القول بأن الراقصة جوهرة هي شخصية مثيرة للجدل في عالم الفن والترفيه في مصر.