انت الان تتابع خبر بعد أن نفذ وصية أمه في غرفة النوم.. عريس ضعيف الشخصية يفقد في “ليلة زفافها” أغلى ما يملك والسبب المفاجأة التي وضعها تحت لسانه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسعى الأمهات دائمًا لتحقيق سعادة أبنائهن بكل الوسائل الممكنة، ولكن ما فعلته هذه الأم المصرية تجاوز كل التوقعات.

قررت هذه الأم الذكية أن تعمل حيلة لتضمن سعادة ابنها الوحيد. تدور تفاصيل هذه القصة في إحدى القرى النائية في صعيد مصر، حيث قامت الأم بإقامة حفل زفاف لابنها الوحيد، الذي يدعى "سامر".

بعد انتهاء مراسم الزفاف، قبل أن يدخل العريس إلى غرفة النوم مع عروسته، أعطته الأم حبة صغيرة تسمى "حبة الكافور". طلبت منه أن يضعها تحت لسانه لمدة ربع ساعة، ثم يذهب وينام مع زوجته. وأوصته أيضًا بأن يثبت رجولته في هذه الليلة ويظهر قدراته بين نساء القرية.

بعد تناول العريس لحبة الكافور، دخل إلى غرفة النوم وأغلق الباب وراءه. لم يمض وقت طويل حتى خرج العريس من الغرفة وفي يده قطعة قماش ملطخة بالدماء.

سلمها لأمه التي كانت تنتظره بجوار الباب.

أخذت الأم قطعة القماش التي تدل على عذرية العروس ورجولة العريس، وبدأت تصيح من الفرحة لتخبر أهل القرية بأن ابنها راجل وثبت رجولته.

بعد أن انتهت مراسم الزفاف وانطفأت أصوات الزغاريد والتهليل، عاد العريس إلى غرفة النوم حيث كانت العروس تنتظره بفارغ الصبر. لكنها لم تكن تعلم بأن مفاجأة مروعة تنتظرها هناك.

في لحظة دخول العريس إلى الغرفة، وجد زوجته مستلقية على السرير وجسدها مغطى بالدماء. لم يستطع أن يصدق ما رأى، لكنه سرعان ما استعاد وعيه وأدرك حجم المأساة التي ألمت بزوجته.

تجمع أفراد العائلة حول العروس المصابة، وحاولوا وقف نزيف الدم الذي لم يتوقف. لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. قرروا نقلها على الفور إلى المستشفى القريب في القرية، حيث تلقت العناية الطبية الأولية.

استدعى الطبيب المعالج وأخبر أفراد العائلة بأن زوجتهم تعاني من تمزق حاد في المهبل نتيجة العنف الذي تعرضت له من قبل زوجها. كانت الإصابة خطيرة للغاية وتحتاج إلى رعاية طبية فورية.

طلب الطبيب من العروس أن تبقى في المستشفى لعدة أيام تحت المراقبة الطبية الصارمة، حتى لا يعود لها النزيف مرة أخرى وتتعافى تمامًا.

في حين ظل العريس في حالة من الصدمة والندم على ما فعله، وكان يتلقى العلاج النفسي للتعامل مع مشاعره السلبية والندم العميق التي تعتريه.

من جهة أخرى، يُعَتَبَرُ الكافور علاجًا شعبيًا في بعض المناطق النائية، ويُستخدَم كمنشط جنسي. ومع ذلك، فإنه لا يخضع للرقابة الصحية وقد يكون له آثار جانبية على صحة الإنسان.تُذَكِّرنا هذه الحادثة المروعة بأهمية توعية الشباب والشابات حول العنف الأسري وضرورة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة الآخرين. يجب علينا جميعًا العمل على نشر الوعي والمعرفة في المجتمع للحد من هذه الظواهر السلبية والمؤذية.