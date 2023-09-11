معجزة ربانية مهداة للعباد قلبت موازين الطب الحديث... مشروبات رهيبة موجودة في كل مطبخ تضبط السكر بالدم خلال 30 دقيقة فقط! جربها ولن تندم ابداً

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الرياض - روايدا بن عباس - يُعَدُّ ارتفاعُ مستوى السُّكَّر في الدَّم مشكلةً كبيرةً عندَ مَرِيضِ السُّكَّر، وقد يواجهُ مشاكلَ صحيَّةً خطيرةً عندَما تكونُ مستوياتُ الجلوكوز في الدَّم مرتفعةً جدًّا.

أفضلُ طَرِيقةٍ لِلسَّيْطَرَةِ على سُكَّرِ الدَّم هي تَنَاوُلُ غَذَاءٍ متوازنٍ صحيٍّ، وخفضُ الوزنِ إذا كانَ الشَّخْصُ بدينًا، واتباعُ إرشاداتِ الطَّبِيبِ وعلاجاتِه، ويُمْكِنُ تَنَاوُلُ مشروباتٍ عديدةٍ تُخَفِّضُ نِسْبَةَ السُّكَّر في الدَّم خلالَ 30 دَقِيقَةً فقط من تَنَاوُلِهَا وبدونِ آثَارٍ جانِبِيَّةٍ في الجَسَم، لِذَا نَتْرُكُ لَكُم في هَذَا التَّقْرِيرِ أفضلَ مَشْروباتِ تُخَفِّضُ السُّكَّر في الدَّم.

عَصِيرُ اللَّيْمُون:

يُعَدُّ مَشْرُوبُ اللَّيْمُونِ مِنْ أَفْضَلِ أنواعِ المَشْروبَاتِ لأنَّهُ غَنِيٌّ بِفِيتَامِينِ سِيَّ الَّذِي يُوفِرُ لأَصْحَابِ مَرَضِ السُّكَّرِيِّ الحِمَايَةَ مِنَ الْعَدْوَى وَهَذَا بِسَبَبِ قُدْرَتِهِ الْفَعَّالَةِ عَلَى تَقْوِيَةِ جِهَازِ الْمُنَاعَةِ، وَلَكِنَّ يَجِبُ عَدَمَ تَحْضِيرُ عَصِيرِ اللَّيْمُونِ بِالسُّكَّرِ.

الْقِرْفَةُ:

تُعَدُّ الْقِرْفَةُ مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْأَعْشَابِ لِتَنْزِيلِ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ، وَتُقَلِّلُ مَسْتَوَيَّاتِ الْكُولِيسْتِرُولِ وَالْدَّهُونِ الثَّلَاثِيَّةِ.

الْحُلْبَةُ:

تُسْتَخْدَمُ أَعْشَابٌ لِخَفْضِ السُّكَّرِ بِسُرْعَةٍ فِي الدَّمِّ، وَأَثْبَتَتِ الْأَبْحَاثُ الَّتِي أُجْرِيَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنَّ الْحُلْبَةَ تَلْعَبُ دَوْرًا كَبِيرًا فِي التَّحْكُمِ فِي مَسْتَوَيَّاتِ السُّكَّرِ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ فِي الدَّمِّ.

الزَّنْجَبِيلُ:

يُعَدُّ الزَّنْجَبِيلُ أَحَدَ الْأَعْشَابِ الَّتِي اسْتُخْدِمَتْ فِي الطَّبِّ التَّقْلِيدِيِّ لِتَنْزِيلِ نِسْبَةِ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ، وَغَالِبًا يُسْتَخْدَمُ لِعَلاجِ مَشَاكِلِ الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ.

الْكُرْكُمُ:

يعتبر الكركم من بين أفضل الأعشاب التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات العديدة أن مركب الكركمين، الذي يوجد في الكركم، يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم ويمنع الإصابة بمرض السكري.

أما الميرمية، فتلعب دورًا هامًا في زيادة مستوى الأنسولين لدى مرضى السكري. لذلك، يُفضل تناول كوب من شاي الميرمية في الصباح يوميًا للحصول على أفضل النتائج.