انت الان تتابع خبر بعد أن نفذ وصية أمه في غرفة النوم.. عريس مسكين يفقد في “ليلة الدخلة” أغلى ما يملك والسبب المفاجأة التي وضعها تحت لسانه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسعى الأمهات دائمًا لتحقيق سعادة أبنائهن بكل الوسائل الممكنة، ولكن ما فعلته هذه الأم المصرية تجاوز كل التوقعات. لقد قامت هذه الأم بحيلة ذكية لتضمن سعادة ابنها الوحيد.



تدور تفاصيل هذه القصة في إحدى القرى النائية في صعيد مصر، حيث قامت الأم بإقامة حفل زفاف لابنها الوحيد "سامر". وبعد انتهاء مراسم الزفاف، قبل أن يدخل العريس إلى غرفة النوم مع عروسته، أعطته الأم حبة صغيرة تسمى "حبة الكافور".

طلبت منه أن يضعها تحت لسانه لمدة ربع ساعة، ثم يذهب وينام مع زوجته. وأوصته أيضًا بأن يثبت رجولته في هذه الليلة ويظهر قدراته بين نساء القرية.



وبعد أن تناول العريس حبة الكافور، دخل إلى غرفة النوم، وأغلق الباب وراءه. ولم يمض وقت طويل حتى خرج العريس من الغرفة وفي يده قطعة قماش ملطخة بالدماء. سلمها لأمه التي كانت تنتظره بجوار الباب.

وأخذت الأم قطعة القماش التي تدل على عذرية العروس ورجولة العريس، وبدأت تصيح من الفرحة لتخبر أهل القرية بأن ابنها راجل وثبت رجولته.



وبين زغاريد الفرح والابتهاج، عاد العريس إلى عروسه في غرفة النوم، لكنها تفاجئ عندما وجدها على السرير غارقة بدمائيها ولا يتحرك جسدها، اجتمع الأهل حولها، ولم يستطيعوا إيقاف نزيف الدم منها.

قررت السلطات نقلها إلى مستشفى القرية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها وأخبرها الطبيب أنها تعاني من تمزق حاد في المهبل نتيجة للعنف الذي تعرضت له من قبل العريس عند فتح عذريتها. طلب الطبيب أن تبقى العروس في المستشفى لعدة أيام تحت المراقبة الطبية لمراقبة حالتها والتأكد من توقف النزيف.



فيما يتعلق بحبة الكافور، فإنها علاج بديل يختلف تسميتها من منطقة لأخرى. تتكون من مواد طبيعية وتستخدم كمنشط. يعرفها الناس في بعض المناطق النائية فقط ولا تخضع للرقابة الصحية. تستخدم على نطاق واسع بطرق شعبية ولها آثار جانبية على صحة الإنسان.