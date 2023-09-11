انت الان تتابع خبر النصر "يطرد" تاليسكا أمام أنظار الجميع.. فيديو مسرب ينهي مسيرة النجم البرازيلي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اندلعت أزمة كبرى بين فريق النصر ونجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد انتشار فيديو للاعب وهو يدخن الشيشة.

انتشر الفيديو على موقع التدوينات القصيرة "X"، ويظهر فيه البرازيلي أندرسون تاليسكا وهو يدخن النارجيلة، في تصرف غير لائق لنجم عالمي.

طالبت الجماهير العاشقة للنصر بضرورة رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعد العديد من المشاكل التي ارتبطت به سابقًا.

في الوقت الذي أظهر فيه المدرب البرتغالي لويس كاسترو مرونة في رحيل تاليسكا، ظهر فيديو جديد يشعل الأزمة بين الطرفين.

تعرض تاليسكا لانتقادات كبيرة من جانب الجماهير النصراوية في بداية مسيرته، بسبب رغبته في الغناء، وهو ما يجعل اللاعب مشتتًا بين إحياء حفلاته الغنائية والتركيز على ممارسة كرة القدم.

وجاء ظهور الفيديو المسرب للاعب وهو يدخن الشيشة بمثابة كلمة النهاية للبرازيلي داخل صفوف النصر.

تبحث إدارة العالمي من جانبها عن طريقة لبيع عقد اللاعب أو إعارته مستغلة فتح سوق الانتقالات في عدة دول أبرزها تركيا.

ومازال بشكتاش التركي يرغب في شراء عقد اللاعب أو الحصول عليه على سبيل الإعارة، وهو الحل الأخير الذي قد يلجأ إليه النصر في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أفادت التقارير الصحفية أن كاسترو يعتزم الاحتفاظ بتاليسكا على دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة. يبدو أنه يفضل الاعتماد على لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وعبد الرحمن غريب.

كان النصر يرغب في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تاليسكا رفض الرحيل وأكد استمراره في الفريق. وهذا يضع "العالمي" في موقف صعب، حيث يتعين عليه دفع قيمة عقد اللاعب بالكامل إذا أراد التخلص منه.

تتمثل قيمة عقد تاليسكا في راتب سنوي يبلغ 9 ملايين دولار، ويتبقى في عقده 3 مواسم، وبالتالي فإن رحيله سيكلف النادي 27 مليون دولار، أي ما يعادل 100 مليون ريال.