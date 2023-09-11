انت الان تتابع خبر خوفا على ابنتيه.. المنتج البحريني محمد الترك يعبر عن قلقة وخوفة عن ابنتيه:” حسبي الله أحد يطمني عليه. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر المنتج البحريني، محمد الترك، عن قلقه العميق على صحة ابنتيه "غزل" و "ليلى روز" بسبب الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب. وأشار الترك في منشور على حسابه الشخصي في تطبيق "سناب شات" إلى أنه حاول الاطمئنان على ابنتيه دون جدوى. وكتب الترك قائلاً: "يا رب، أستودعك بناتي غزل وليلى روز، يا رب احفظهم".

من جانبها، أعربت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن قلقها واستغرابها من تصرف طليقها، محمد الترك. وأكدت بطمة أنها قد وكلت أمرها لله وثقت بأن الله سيحمي ابنتيها. وطالبت أيضًا أحدًا بأن يطمئنها على سلامة ابنتيها.