انت الان تتابع خبر يريد ان يثبت قوته وروجولته بهذا الفعل الصادم والمتهور... ولكن ماحدث لم يكن بالحسبان.. عريس يصدم زوجته في ليلة الزفاف بعد أن رأت ما اخرجه أمامها فقدت وعيها تماماً ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ليلة الزفاف، يسعى العريس وعروسته دائماً لإبراز أنفسهم بطرق مميزة، ولكن قد يتعرضون للحظ السيء في بعض الأحيان، حيث يمكن لبعض القرارات أن تتحول إلى كوارث في أهم ليلة في حياتهم.

كان العريس السعودي واحدًا من تلك الأشخاص الذين لم يحظوا بالحظ الجيد، حيث قرر أن يضيف أفعى إلى ليلة الزفاف، بهدف التقاط صور مع عروسته بجانبها. ولكن النتيجة كانت كارثية. وفقًا للتقارير الإخبارية، فقد فقدت العروس وعيها خلال حفل الزفاف، وذلك بعد أن قام العريس بمفاجأة غريبة أثناء الحفل.

ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، قام العريس بفتح صندوق هدية كبير للعروس، وظهرت منه أفعى ضخمة، بهدف التقاط صورة تذكارية للعروسين مع الأفعى.