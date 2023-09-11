انت الان تتابع خبر بعد أن تنبأت بزلزال المغرب المدمر.. ملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف تنهار بالبكاء وتتوقع حدوث زلازل جديدة في هذه الدول العربية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بعد وقوع زلزال مدمر في المغرب، أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ظهرت ليلى عبد اللطيف في مقابلة تلفزيونية سابقة حيث تحدثت عن توقعاتها للوطن العربي في عام 2023. وفي مقطع الفيديو، صرحت قائلة: "سيتعرض المغرب لهزة أرضية ستشعر بها جميع سكانه"، ثم أضافت: "سيتسبب الزلزال في المغرب في حالة من الذعر والخوف وبعض الأضرار البسيطة". وفي توقعاتها الجديدة، تنبأت ليلى عبد اللطيف بحدوث كوارث في شهري أغسطس وسبتمبر، وحروب مدمرة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وحذرت أيضًا من حدوث زلازل أخرى في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وتوقعت أن يشعر لبنان ومصر بها أيضًا. كما تنبأت بحدوث تسونامي يضرب دولة عربية ويتسبب في دمار كبير.