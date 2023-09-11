انت الأن تتابع خبر هذه العشبة الجبارة هدية من السماء لجميع الرجال المتزوجين.. سوف تجعلك تستغني عن جميع المنشطات وتعيش المتعة بأزهى صورها.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة القطبة هي هدية من السماء لجميع الرجال المتزوجين. إنها عشبة مهمة جدًا تُستخدم منذ العصور القديمة لعلاج العديد من الأمراض التي يمكن أن يعاني منها الإنسان.

أظهرت الدراسات العلمية في عصرنا الحديث استخدامات عشبة القطبة الوقائية والعلاجية. ومن بين أهم استخداماتها استخدامها كمقوي جنسي للمرأة والرجل وعلاج فعال للعقم. سنتعرف على تفاصيل هذا العلاج في هذا المقال بإذن الله.

عشبة القطبة هي واحدة من الأعشاب الطبيعية التي تندرج ضمن البقوليات وتنتمي إلى الفصيلة القديسية. تنمو في الأراضي الزراعية الرطبة. تُعرف بأسماء مختلفة مثل "الحسكة" و "الحسك" و "ضرس العجوز" و "التريبولوس" و "حمض الأمير" و "الشقشق" و "القرطب الأرضي" و "الشرشر".

عشبة القطبة لها فوائد عديدة للمتزوجين، سواء كانوا رجالًا أو نساءًا. تشبه هذه العشبة البرسيم في شكلها، حيث تحمل أوراقًا خضراء بيضاوية وزهورًا صغيرة صفراء مغطاة بأشواك حادة. وتتميز بمذاق حامض قليل من المرارة. تأتي أصول عشبة القطبة من أمريكا الشمالية، ولكنها انتشرت في معظم الدول العربية مثل مصر والسعودية والأردن والعراق والكويت. يتوفر في الأسواق على شكل أكياس شاي ومسحوق وكبسولات.

تُستخدم عشبة القطبة منذ القدم في الطب البديل، خاصة في الطب الهندي والصيني، بسبب خصائصها الطبية والعلاجية الفريدة نتيجة لاحتوائها على مركبات الصابونين. تحتوي عشبة القطبة على العديد من الفوائد للمتزوجين، سواء الرجال أو النساء. ومن أبرز تلك الفوائد:

1. تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة اعداد الحيوانات المنوية وتحسين حيويتها. ويعود ذلك إلى زيادة هرمون الاستراديول في الدم. وتُظهر الدراسات أنها تزيد من نسبة هرمون التبويض LH بنسبة 82% وهرمون التستوسترون الحر في الدم بنسبة 71% في الرجال ذوي الحالة الصحية الجيدة بعد تناول العشبة لمدة 5 أيام فقط. تعالج سرعة القذف، حيث تمنع خروج المني قبل الوصول إلى حالة الانتصاب.

2. تعالج ضعف الانتصاب.

3. تزيد الشهوة والرغبة الجنسية لدى الطرفين.

4. تعزّز القدرة الجنسية.

5. تزيد من معدل الخصوبة.

تمتلك عشبة القطبة فوائد عديدة للجسم، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة وتحت إشراف الطبيب. قد تسبب الإفراط في تناولها مشكلات صحية مثل ألم في المعدة وتشنجات وإسهال. كما يجب تجنب استخدامها في حالة الحمل والرضاعة ومرضى البروستاتا والسكر. لذا ينصح بمراجعة الطبيب قبل تناولها لمعرفة مدى ملائمتها لجسمك.

وفيما يلي سنتحدث عن بعض الفوائد العامة لعشبة القطبة:

- تحسن الأداء البدني.

- تزيد من استرخاء الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم.

- تساعد على تقوية العضلات.

- تخفف من الألم أثناء التبول.

- تعالج التهاب الجلد والصدفية والأكزيما.

- تعالج المغص والإسهال والأمساك.

- تخلص الكلى والمثانة من الحصوات المتراكمة.

- تخفف من حمى النفاس.

- تضبط مستوى الكوليسترول في الدم.

- تعالج تضخم الطحال.

- تحسن المزاج وتهدئ الأعصاب وتقلل الشعور بالتوتر.

- تعالج السعال وتعمل كمدر للبول.

- تزيد الشهية وتساعد في زيادة الوزن.

- تعد بمثابة علاج لأمراض البروستاتا والتهاب المثانة لدى الرجل والمرأة.

- تعالج مشاكل الغدة الدرقية والاكتئاب المزمن.

- تساعد على شد البشرة وتحميها من التجاعيد.

- تحسن صحة الجهاز التنفسي وتعالج ضعف عضلة القلب.

تعالج البابونج العديد من المشاكل الصحية والتي تشمل:

- تعالج احتباس السوائل بالجسم.

- تعالج نزيف المعدة.

- تقلل من نزيف الرحم بعد الولادة.

- تخفّف من أعراض متلازمة الحيض.

- تخفّف من أعراض انقطاع الطمث.

تحسن انتظام الدورة الشهرية.

تقلل من التهابات الجسم.

تعالج آلام المفاصل.

تقلل من الأعراض المرافقة لمرحلة سن اليأس.