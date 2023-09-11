انت الان تتابع خبر رائد فضاء امارتي شهير يفجر مفاجأه الموسم من العيار الثقيل بخصوص الاهرامات المصريه... ما قاله صادم وهذا رد الحكومة المصرية العاجلة له والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما زال الفضاء يحتفظ بسحره وجماله الذي يثير الدهشة والإعجاب لدى الكثيرين. وفي هذا السياق، يواصل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، رحلته الشيقة في محطة الفضاء الدولية، حيث يشاركنا بلحظاته الفريدة والمميزة من هذه الرحلة الفضائية.

نشر سلطان النيادي صورة جديدة لإحدى المناطق في مصر، حيث قام بإضفاء لمسة خاصة على هذه الصورة المذهلة. وليس هذا فحسب، بل أراد سلطان النيادي أن يعبر عن إعجابه الكبير بمصر وتاريخها العريق. فقد كتب تعليقاً مؤثراً يعبر فيه عن تقديره لهذا البلد العربي الذي يحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم العريقة على مر العصور.

وفي نهاية تغريدته، طرح سلطان النيادي سؤالاً مثيراً للاهتمام لمتابعيه، حيث سألهم: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟". هذا السؤال يعكس أهمية الموقع الأثري العظيم للأهرامات في مصر وشهرتها العالمية. كما يعكس أيضاً فضول سلطان النيادي ورغبته في مشاركة هذه التجربة المثيرة مع الجمهور وتحفيزهم على استكشاف عجائب العالم.