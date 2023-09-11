انت الان تتابع خبر جريمة بشعة تقشعر لها الابدان... زوجة عراقية فائقة الجمال ضبطت زوجها يخونها مع امرأة ثانية فانتقمت منه بطريقة شيطانية وبدون اي شفقة أو رحمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت امرأة عراقية بقتل زوجها بإطلاق النار عليه في محافظة النجف، وأفادت مديرية شرطة النجف في بيان أن الحادث وقع في منطقة الجمعيات بالمحافظة. وأوضح البيان أن الزوجة اعترفت بارتكاب الجريمة وأنها قامت بذلك بسبب علاقة زوجها بامرأة أخرى من جنسية عربية مجاورة.

تأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من حادثة مماثلة في إقليم كردستان، حيث قامت امرأة بقتل زوجها بواسطة مطرقة حديدية وحرق جثته.

تشهد العراق منذ سنوات جرائم قتل متعددة بينها حوادث عائلية، ويرجع بعض الخبراء هذه الظاهرة إلى الفقر والبطالة والاضطرابات العامة في البلاد.