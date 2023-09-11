انت الان تتابع خبر احذر تجاهلها في هذا الصيف الحار.. 6 علامات تنذر باحتمال انفجار جهاز التكييف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه لها، لأنها تنذر بقرب انفجار أو احتراق التكييف، فيجب الحرص عند ظهور أحد أو بعض هذه العلامات، والعمل على حلها سريعًا قبل فوات الأوان.

ويتعرض موقع "سكوتس إير" للصيانة لست علامات غريبة في التكييف يجب ملاحظتها على الفور، والعمل على إصلاحها فورًا، وهذه العلامات هي:

رائحة غريبة

قد يصدر جهاز التكييف أحيانًا روائح غريبة، وإذا شممت أي رائحة غريبة أو كريهة، فقد يكون ذلك إشارة إلى تسرب للغاز أو وجود مشكلة في الأسلاك الكهربائية. في هذه الحالة، يجب طلب فني سريع لفحص جهاز التكييف قبل أن تتفاقم المشكلة.

أصوات مزعجة

إذا بدأ جهاز التكييف في إصدار أصوات غير طبيعية، فقد يكون الأمر مألوفًا لدى البعض، ولكن هذه الأصوات تشير إلى وجود مشكلة في جهاز التكييف قد تؤدي إلى انفجاره نتيجة لمشكلة في المروحة أو المكونات الداخلية للوحدة الداخلية للجهاز، مثل الطقطقة أو الصفير أو القرقعة.

ارتفاع درجة الحرارة

إذا ارتفعت درجة الحرارة في الغرفة بشكل غير طبيعي، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود مشاكل في نظام التبريد أو تسرب لغاز الفريون. في هذه الحالة، يجب العمل على فحص الجهاز وإصلاحه بواسطة فني مؤهل لتجنب انفجار التكييف.

تسرب الماء قد يلاحظ الأشخاص تسربًا مستمرًا للماء من جهاز التكييف، فذلك يدل على وجود مشكلة ما في صرف المياه أو انسداد الأنابيب، وفي هذه الحالة، وجب العمل على التحقق من هذا الأمر سريعًا، وطلب فني لإصلاحه على الفور، ويتوجب عليك في هذه الحالة، إيقاف تشغيل جهاز التكييف فورًا، والاتصال بفني مؤهل لتقييم المشكلة وإجراء الإصلاحات اللازمة.

ضعف تدفق الهواء إذا لاحظت ضعف تدفق الهواء أو قلة تدفقه عبر فتحات التكييف، فقد يكون ذلك شيئًا بسيطًا مثل الحاجة إلى تغيير مرشح الهواء أو شيء أكثر خطورة مثل الملف الداخلي الخاص بك، وقد يتأثر ويحتاج إلى سحبه وتنظيفه. إذا كانت بعض الغرف تحصل على هواء بارد بينما البعض الآخر ليس كذلك، فقد تكون المشكلة أيضًا في مجرى الهواء بالمنزل. قد ترغب في فحص مجاري الهواء للتأكد من عدم تسريب الهواء البارد!