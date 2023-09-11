أجمل مذيعة في قناة الحدث تتعرض لتعذيب وحشي من زوجها.. يطفئ السجائر في جسدها ويجبرها على فعل هذا الشيء طول الليل حتى الصباح دون شفقة ولا رحمة

انت الان تتابع خبر أجمل مذيعة في قناة الحدث تتعرض لتعذيب وحشي من زوجها.. يطفئ السجائر في جسدها ويجبرها على فعل هذا الشيء طول الليل حتى الصباح دون شفقة ولا رحمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهتم بنشر أخبار المشاهير، تصريحات مذيعة شهيرة في قناة الحدث الاخبارية، والتي أدلت بها عبر حسابها الشخصي في وقت سابق. وقد أثارت هذه التصريحات صدمة كبيرة لدى الجمهور.

فقد قامت الإعلامية الجميلة آلاء عبدالعزيز بسرد تفاصيل مؤلمة عن العذاب والإهانة التي تعرضت لها على يد زوجها، قبل أن تقرر خلعه والاحتفال بقرار المحكمة بالطلاق.

وقد أكدت آلاء أن زوجها كان يعاملها بقسوة وسادية مفرطة.وتفاصيل القصة تبدأ عندما قامت المذيعة الشهيرة آلاء عبدالعزيز بالاحتفال عبر حسابها على فيسبوك بحصولها على حكم الخلع من زوجها. وقد كتبت بسعادة قائلة: "أنا حرة الآن بعد سنتين من المعاناة في محاولة الحصول على الحرية".

واستمرت قائلة: "أخيرًا.. لم أشعر يومًا بالفرحة التي شعرت بها عند صدور حكم الخلع. أرجوكم احتفلوا معي". وتوالت التعليقات من المتابعين على منشور المذيعة، حيث أبدوا استغرابهم من المعاناة التي تحدثت عنها في تلك التصريحات.

قالت الإعلامية المصرية الجميلة، آلاء عبد العزيز، إنها لم تعيش مع زوجها في استقرار سوى شهرين فقط بعد الزواج. وبدأت الغيرة تسيطر عليه، مما دفعه لمنعها من الخروج من المنزل وحبسها داخله. صدمت الجمهور عندما كشفت أنه كان يطفئ السجائر في جسدها ويلقنها ضربًا مبرحًا ويجبرها على اللجوء إلى النوم داخل الحمام للهروب منه.

وأفادت الضحية أن زوجها كان يمارس العنف المستمر ضدها، حيث كان يتعمد إشعال النيران من أسفل باب الحمام لكي تختنق وتخرج. وبعد خروجها من الحمام، كان ينهال عليها بالضرب بطريقة لا يمكن لأحد أن يتحملها. والمثير للدهشة هو أن أفراد أسرتها تخلوا عنها ولم تقدم لها أي دعم. فقد طالب الجميع بالعودة إلى منزل الزوجية دون أن يتحدثوا عن الأمر.

آلاء عبد العزيز هي مذيعة وإعلامية مصرية، وقد قدمت العديد من البرامج على قناة "الحدث اليوم". كما عملت كمقدمة لبرنامج "الأكيلة" وبرنامج "صباحك سكر مع آلاء" وغيرها من البرامج التلفزيونية.