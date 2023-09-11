تصريح صادم من السعودية هند القحطاني يغلي الدم في عروق السعوديين..ما قالته كان الجنون بعينة .. تفاصيل صادمة حتى سما المصري لم تجرؤ عليها

انت الان تتابع خبر تصريح صادم من السعودية هند القحطاني يغلي الدم في عروق السعوديين..ما قالته كان الجنون بعينة...تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثقت المشهورة سناب شات "هند القحطاني" في مقطع فيديو رغبة صديقتها العراقية في ترك أميركا والعيش في السعودية، حيث تفضل الحصول على وظيفة في المملكة عوضًا عن العمل في العراق.

ظهرت هند في الفيديو وهي تتحدث مع صديقتها التي تقف أمامها، وتسألها عن إجابتها إذا ما خُيِّرت بين العمل في السعودية وترك أميركا والحلم الأمريكي.

وقالت صديقة هند: إنها تتوقع أن تعمل في التدريس بالسعودية، حيث الغربة صعبة رغم وجود الأصدقاء. وقاطعتها هند وهي تمزح: الغربة صعبة لأنك تتفاهم مع أهلك، لكن اللي بينهم وبين أهلهم مشاكل إيش يسوون؟

وأوضحت صديقة هند: إنها إذا ما تم تخييرها بين العمل في العراق أو السعودية، ستختار العمل بالسعودية، حيث تعمل في التدريس.