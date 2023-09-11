انت الأن تتابع خبر داعية مغربي شهير يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بما فعله أثناء وقوع الزلزال المدمر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الداعية المغربي اهتمام وتعاطف الجمهور بعد تصرفه الشجاع خلال الزلزال الذي ضرب المغرب في ليلة الجمعة. انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الداعية وهو يلقي محاضرة دينية في المسجد أثناء وقوع الزلزال المدمر. تعرضت المنطقة لهزة بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات.

أظهر الفيديو لحظة وقوع الزلزال في المسجد، حيث كان الداعية يتحدث إلى جمهوره. وفي اللحظة التي بدأت فيها الهزة، اندلعت حالة من الهلع والفزع بين الحضور، ولكن الداعية بقي ثابتًا في مكانه. تعبيره الهادئ والثابت في وجه الكارثة أثار إعجاب الكثيرين وأعطى الأمل والقوة للمتضررين.

حظيت ردة فعل الداعية بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بشجاعته وثباته في وجه الظروف الصعبة. وقد أثنى البعض على قوة إيمانه وثقته بالله، معتبرين أنه قدوة حسنة للآخرين في كيفية التعامل مع الصعاب.

تفاعل الجمهور مع هذا الحدث يعكس الأهمية التي يولوها المغاربة للتصرف الصحيح في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ويعكس أيضًا روح التضامن والتعاون التي تتسم بها المجتمع المغربي في مثل هذه الظروف الصعبة.

عند انقطاع التيار الكهربائي، استمر الداعية في ترديد عبارة "الله أكبر"، ودعا الحضور إلى الهدوء وعدم الهرع والفزع والهروب إلى الخارج. قال: "اجلسوا يا جماعة بارك الله فيكم.. أين تذهبون يا أخي والله إنه لشرف أن نموت في بيت الله. يا أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله عز وجل". ثم بدأ الداعية بذكر الحضور بالله تعالى وبأحاديث نبيه الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستجاب الحضور له واستقروا في أماكنهم، رغم الهزات الشديدة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع ثبات الداعية المغربي وعدم فزعه من الزلزال وإصراره على الصمود ودعوة الحاضرين إلى عدم الفزع والرضا بما قدره الله.

وأشاد كثيرون بما فعله الداعية المغربي، حيث قالت إحدى الناشطات عبر تعليق على الفيديو: "ما شاء الله عليه يا ربي تزرقني الإيمان بك ويا ربي تربط على قلبي في تحمل الشدائد والمصائب.. تأثرت بقوة".

وكتب آخر: "ما دفعه لهذا هو يقينه بالله.. والله لشرف الموت هنا"، بينما علق ثانٍ بالقول: "الله على إيمانه وشجاعته... إن بذكر الله تطمئن القلوب... ما شاء الله عليه".

كما تداول النشطاء عبر منصة "إكس" تويتر سابقاً مقطع فيديو آخر لشيخ مغربي لحظة وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وهو في بث مباشر يلقي من خلاله محاضرة عن الإسلام باللغة الفرنسية، حيث احتفظ بالهدوء والثبات وبقى يردد: "الله أكبر... الحمد لله.. الحمد لله... لا إله إلا الله".

معلناً عن وقوع هزة أرضية بابتسامة عريضة. وفي الجمعة، ضرب زلزال مدمر عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، ومكناس وفاس ومراكش، وأكادير وتارودانت، حيث بلغت حصيلة ضحايا الزلزال وفق بلاغ لوزارة الداخلية المغربية إلى الآن 1037 حالة وفاة و1204 جريحًا، حالة 721 منهم حرجة.