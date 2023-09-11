انت الأن تتابع خبر هيطول أكتر من اللازم خدي بالك .. وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة فائقة والنتيجة رهيبة من أول شهر!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث جميع السيدات والفتيات عن طرق لإصلاح الشعر ووصفات طبيعية تزيد جمال الشعر ونعومته دون أن تكون سببا في تلف الشعر. حيث إنه يحلم الفتيات جميعهن بشعر طويل صحي خال من التجاعيد وكثيف وشديد النعومة. فالشعر الطويل الناعم يزيد سحر وجمال المرأة. لذا ينصح خبراء الشعر بالابتعاد عن كل ما يضر الشعر من كيماويات وغيره واللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تفيد صحة الشعر. وهذا ما سنتحدث عنه اليوم في مقالنا عن صحة وجاذبية الشعر وأهم الوصفات للعناية به.

وصفة الزنجبيل مع زيت الجوجوبا للشعر هي واحدة من الوصفات التي تفيد في تطويل الشعر. حيث إن للزنجبيل دوراً فعالاً في تنشيط الدورة الدموية وتطويل الشعر. وللجوجوبا فوائد عدة في تقوية الشعر. ولعمل تلك الوصفة عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قومي بأخذ ملعقة من الزنجبيل المطحون وضعي عليها ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الجوجوبا. ثم قومي بخلطهم معاً.

الآن عليك وضع المزيج على شعرك بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف. وقومي بتدليك فروة رأسك جيداً لمدة 5 دقائق.

ضعي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن النصف ساعة حتى يتغذى شعرك كاملاً.

اغسلي شعرك مرتين بالشامبو وكرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لتتمتعي بشعر طويل صحي جذاب خال من العيوب.

هذه هي خطوات وصفة عصير البصل لشعر طويل وصحي. جربيها وسترى النتائج الرائعة على شعرك.

تُعتبر وصفات عصير البصل من أهم الوصفات لتطويل الشعر، حيث يحتوي البصل على عنصر الكبريت الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويُساعد في تكثيف وتطويل الشعر. لتحضير وصفة عصير البصل لتطويل الشعر، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

اقتطعي البصل وقطعيه إلى شرائح ثم قومي بعصره جيدًا.

استخرجي الكمية المناسبة من عصير البصل وضعيها بالتساوي على فروة الرأس وشعرك.

اتركي مزيج عصير البصل على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة لكي يتم استيعابه بشكل كامل من قبل الشعر.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

إذا كنتِ تزعجك رائحة عصير البصل، فيمكنكِ إضافة بعض القهوة الطبيعية أثناء غسل الشعر بالشامبو للحصول على شعر صحي ورائحة أفضل.

استخدمي بلسمًا وكريمًا مرطبًا للشعر بعد استخدام الوصفة للحصول على نتائج أفضل.