انت الان تتابع خبر عريس سعودي يحتضر وينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة الكبرى والعروس تنهار!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي عريس سعودي في ليلة الدخلة بعد ساعة واحدة من زفافه، وكانت نهايته صادمة وغير متوقعة. وفي تفاصيل الحادثة، احتفل الشاب السعودي البالغ من العمر 24 عامًا بزواجه من ابنة عمه البالغة من العمر 21 عامًا. وكانت الأجواء مليئة بالبهجة والفرح، ولكن لم تدم الفرحة طويلاً.

بعد ساعتين فقط من ليلة الدخلة، سمع الجيران صوت سيارة الإسعاف واكتشفوا أنهم يحملون جثة العريس من الشقة. وبحسب التقارير، حاول المسعفون إنعاش العريس، لكنه كان في حالة حرجة وتوفي في النهاية، مما صدم عائلته وزوجته.وفيما كانت العروس في حالة غيبوبة، طالب ذوو العريس بتشريح الجثة. وتبين أن سبب وفاته كان تناوله جرعة زائدة من الفياغرا، المنشط الجنسي.

تم الإبلاغ عن وفاة عريس سعودي في حفل زفافه بعد ساعة واحدة فقط من بدء الاحتفال. وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي، تبين أن السبب وراء وفاته كان مفاجئًا وغير متوقعًا.

وفقًا للتقارير، استفاقت العروس من الغيبوبة بعد يومين من الحادث المأساوي، وطلبت التحدث إلى والد العريس. اعترفت له بأنها ألحت على زوجها لتناول "الفياغرا"، وعلى الرغم من رفضه في البداية، إلا أنه وافق في النهاية وتناول جرعة واحدة. ومع ذلك، لم تكتفِ العروس بهذه الجرعة، بل استغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت جرعتين إضافيتين من الفياغرا في العصير، على أمل زيادة قوة وطاقة العريس وجعل ليلتهما مميزة.

ومع ذلك، تبين أن هذا القرار الخاطئ كان السبب في وفاة العريس. فقد تعرض لتأثيرات جانبية خطيرة نتيجة تناول جرعة زائدة من الفياغرا، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته المفاجئة.

تلقى هذا الحادث صدمة كبيرة للعروس وعائلة العريس، حيث انهارت العروس واعترفت بالخطأ الذي ارتكبته. لقد كان قرارها الخاطئ بتناول جرعة زائدة من الفياغرا نتيجة للضغوط والتوقعات الاجتماعية التي تعرضت لها. ويجب أن يكون هذا الحادث تذكيرًا للجميع بأهمية الالتزام بالجرعات المحددة للأدوية وعدم التجاوز عنها.