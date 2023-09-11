انت الان تتابع خبر عروسة سعودية تصدم المأذون وتصدم جميع الحضور وتطلب منه أن ترى هذا الشيء في العريس قبل عقد القران... لن تتخيل ماذا طلبت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت عروس سعودية أن تضع شرطًا مهمًا قبل إتمام مراسم زواجها، حيث طلبت من عريسها أن يجتاز الفحوصات اللازمة خوفًا من أن يكون مصابًا بأي مرض يمكن أن ينقله لها. تأتي هذه الخطوة الحكيمة من العروس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

وشددت العروس على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة قبل تحديد موعد عقد القران، مشيرة إلى أن العريس يتعامل باستمرار مع الناس ويلتقط العدوى بسهولة، بينما هي تلتزم بالاشتراطات الصحية وتبقى في المنزل. وهذا يعكس وعيها الكبير وحرصها على سلامتها وسلامة الآخرين.

وأوضحت العروس أن الوباء الذي اجتاح العالم أودى بحياة العديد من الأشخاص، حيث توفيت إحدى قريباتها بعد 24 ساعة فقط من دخولها المستشفى بسبب الإصابة بالوباء، وتبين أن العدوى انتقلت إليها من قريبة أخرى أثناء زيارة عائلية. وهذه التجربة المؤلمة جعلتها تدرك أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحفاظ على سلامة الجميع.