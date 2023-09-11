انت الان تتابع خبر اكتشاف جبال ذهبية في صحراء عربية قاحلة وغير معروفة يثير إعجاب العالم وتحولها إلى مدينة ذهبية تلمع بأنوارها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت شركة "ألتوس ستراتيجيز"، وهي شركة تعمل في مجال التعدين والبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، عن اكتشاف جديد لكميات إضافية من الذهب في الصخور الصلبة.

تم الكشف عن هذا الاكتشاف الثمين من خلال عمليات الاستكشاف الميداني في منطقتي جبل الشلول ووادي جندي، وهما جزء من مشروعات الشركة الواعدة في الصحراء الشرقية لمصر. يُعتبر هذا الاكتشاف الجديد مهمًا جدًا وسيسهم في تغيير نظرة العالم لصحاري العرب.

تمتلك شركة "ألتوس ستراتيجيز" 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، وقد تم الحصول على هذه المشاريع بعد مزايدة ناجحة أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. ومنذ ذلك الحين، تواصل الشركة العمل على استكشاف هذه المشاريع واستكشاف المزيد من الذهب في المنطقة.

حتى الآن، تم اكتشاف 14 عملة من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية استخراج للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع المختلفة. ومن المتوقع أن يتم تقييم ما لا يقل عن 35 هدفًا آخر للاستشعار عن بعد في المستقبل القريب.

أعرب ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لشركة "ألتوس ستراتيجيز"، عن سعادته بالاكتشاف الجديد للذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي جندي.

وأعرب المتحدث عن سعادته بالإعلان عن اكتشاف 14 عملة من الذهب الصخري الصلب في هذين المشروعين بعد الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة. وأشار إلى أن هناك 35 هدفًا إضافيًا لم يتم زيارتها بعد ويجب تقييمها واستكشافها في المستقبل.