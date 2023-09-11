انت الان تتابع خبر حصري... أجهزة الامن القطرية بسرعة تلقي القبض على"فيصل القاسم" .. وقناة الجزيرة توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل الصادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر موقع "قطر توداي" خبراً يفيد بأن الأجهزة الأمنية في قطر قد ألقت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم.

وأفاد الموقع بأن قناة الجزيرة قد أوقفت القاسم عن العمل في القناة بعد تلقيها أوامر عليا بذلك.

ونسب الموقع إلى مصادر أمنية أن المذيع الشهير قد انتقد عدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه، مما تسبب في حرج للقناة ولقطر نفسها.

وأضافت الوكالة أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".