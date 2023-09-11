انت الان تتابع خبر بجرأة كبيرة جوزي بياخد مرتبي وبيجيب نسوان للشقة وقدامي.. زوجة مصرية تنهار بشدة في قاعة المحكمة وماحدث لايتخيلة عقل بشر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم تتخيل هبة، أن زوجها الذي تتحمل كل شيء من أجله ولم تترك العمل بعد الزواج من أجل بناء مستقبل لهما، أنه يصبح بشعا.

حيث كان يوهمها زوجها أنه يدخر راتبها وجزء من راتبه من أجل المستقبل لتكتشف بعد عام ونصف أن زوجها ينفق كل أمواله وراتبها على كروت الشحن للتحدث مع الفتيات على المواقع الخادشة.

واكتشفت أنه يقضي معظم الوقت وهي في العمل، على الشات، للتحدث مع الفتيات، لتقف داخل محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع بمحكمة شمال الجيزة من زوجها مؤكدة استحالة العشرة معه. حيث روت الزوجة قصتها،

وقالت إنها تزوجت منذ عام ونصف زواج صالونات من شاب يكبرها بـ15 أعوام يعمل في محل هواتف، وأصبحت تنجذب إليه في فترة الخطوبة، وخططت أن تكون بجواره وتسانده لذلك قررت عدم ترك العمل بعد الزواج حتى يدخروا أموال لشراء شقة،

بدلاً من الإيجار، قبل أن يرزقوا بأطفال، حيث إنها كانت تعمل في مشغل خياطة وتتقاضى منه راتب يصل أحيانًا إلى 4 آلاف لتسلمه لزوجها بمجرد أن تأخذه ليدخره كما كان يوهمها.

وتابعت هبة حديثها، أنه استمر الحال على ذلك عام ونصف كاملين وهو يكذب عليها، ويقول إنه معه كل أموالها وجزء من راتبه، حتى مرضت واحتاجت إلى بعض الأموال ولكنها تفاجأت بأنه لا يملك شيئاً.

على الفور، قامت بمراقبة جميع تصرفاته واكتشفت أنه يدخل على المواقع الإباحية على الإنترنت ويتحدث مع الفتيات مقابل أموال، وأنه ينفق كل راتبها على هذا الحرام. وعندما واجهته بهذا الأمر، لم ينكر ذلك واعترف أنه ضعيف أمام هذه الإغراءات. هذا الاعتراف جعلها ترفض العيش معه، حتى بعد أن وعدها بأنه سيدبر جميع الأموال. ولكنه كان كاذبًا ومخادعًا، ولا يمكن الاعتماد عليه. لذلك، قررت الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع. والآن، تنتظر أولى جلساتها في المحكمة.