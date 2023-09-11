انت الان تتابع خبر أيام دموية والدماء ستسيل كالأنهار...العراف الشهير ميشال حايك يفجع الجميع بتوقعات صاعقة بعد زلزال المغرب.. زلازل وفيضانات "عارمة"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج العرّاف اللبناني ميشال حايك بتوقعات صادمة أثارت الذعر في أوساط المتابعين، بعد أن تحققت توقعاته السابقة بزلازل المغرب وتركيا وسوريا المدمرة.

وتوقع حايك أن تستمر الزلازل في المنطقة، وأن زلزال المغرب يعد "جرس إنذار"، وأن المنطقة ستشهد زلازل في البر والبحر لا تشبه ما حدث في الماضي.

وأشار حايك إلى أن الهزات الأرضية أدت إلى انكسار X الأرض، مما أدى إلى تغيير خارطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

وأضاف قائلاً: "سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، لا تشبه بعضها ما حدث في الماضي، وستكون آثارها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوة ارتداد الهزّات قوية، وستحدث هزات صغيرة تعمل الفوضى".

وتوقع حايك حدوث زلزال في عين التينة وظواهر طبيعية غريبة، مثل ظهور نوع جديد من الشتاء لم يشهده الناس من قبل على فترة طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، وحدوث فيضانات، وحدوث كسوف وخسوف سريعة.

وزعم حايك أن الوسط الفلكي سيواجه صدمة في وجه واحد، كما أن المنطقة العربية ستشهد يومًا تهتز فيه الأرض وتعمل الفوضى، وأوضح قائلاً: "سنرى أن مشاكلنا الحالية بالنسبة لها عادية وبسيطة".