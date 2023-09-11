انت الان تتابع خبر ودعوا احبابكم واحضنوهم حضن الوداع ... ظاهرة مرعبة تهدد الكون بأكمله: علماء الفلك يرصدون ثقب أسود يبتلع كوكب يدور حوله بمنتهى السرعة .والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اكتشف علماء الفلك ثقبا أسودا فريدا ومدهشا، يعتبر الأكثر سطوعًا والأسرع نموًا في السنوات التسع الماضية. يبلغ حجمه ثلاثة مليارات مرة أكبر من كتلة الشمس ويبتلع جزءا من المادة بحجم الأرض كل ثانية.

ووفقًا لتقرير نشر في مجلة "لايف ساينس"، يعد هذا الثقب الأسود العظيم، المعروف باسم "جيه 1144"، واحدًا من أكبر الثقوب السوداء المعروفة حتى الآن. فهو يزن نحو 500 مرة من "ساجيتارياس إيه"، الثقب الأسود الكبير الموجود في قلب مجرة درب التبانة، والذي تم تصويره مؤخرًا لأول مرة. ويظهر الثقب الأسود الجديد كحلقة من البلازما فائقة السخونة حول فراغ كبير، وتبث هذه الحلقة ضوءًا أكثر من مجرتنا بأكملها بنحو 7000 مرة.

تم اكتشاف هذا الثقب الأسود العملاق بواسطة علماء الفلك الأستراليين باستخدام بيانات من "سكاي مابر.. ماسح الفضاء الجنوبي" التابع للجامعة الوطنية الأسترالية. يهدف هذا الماسح الفضائي إلى رسم خريطة للسماء في نصف الكرة الجنوبي.

أعلن الباحثون في بيان صحفي أن تحديد موقع هذا الثقب الأسود كان مثل العثور على "إبرة كبيرة جدًا وغير متوقعة في كومة قش". صرح الباحث الرئيسي كريستوفر أونكن، عالم الفلك بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، في البيان الصحفي بأن "علماء الفلك كانوا يبحثون عن أشياء مثل هذه منذ أكثر من 50 عاماً، وعثروا على الآلاف من الثقوب السوداء الخافتة، لكن هذا الثقب اللامع بشكل مذهل قد توارى من دون أن يلحظه أحد".

ووفقًا للبيان، فإن الشهية الشرهة للثقب الأسود الجديد تجعل تلك الموجودة لدى الثقوب السوداء الضخمة صغيرة؛ حيث تتباطأ معدلات نمو هذه الكيانات الكونية الكبيرة عندما تصبح ضخمة، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب زيادة إشعاع هوكينغ؛ وهو الإشعاع الحراري الذي ينطلق من الثقوب السوداء بسبب تأثيرات ميكانيكا الكم.

يقوم الثقب الأسود المكتشف حديثًا بابتلاع كمية كبيرة من المادة، لدرجة أن أفق الحدث الخاص به متسع بشكل غير اعتيادي. صرح المؤلف المشارك صامويل لاي، عالم الفلك في الجامعة الوطنية الأسترالية، في البيان بأن "مدارات الكواكب في نظامنا الشمسي ستتلاءم جميعها مع أفق الحدث الخاص به". وعادةً، لا يمكن رؤية الثقوب السوداء لأنها لا تصدر أي ضوء، ولكن يمكن لعلماء الفلك اكتشاف الثقوب السوداء بسبب جاذبيتها الشديدة التي تجذب المادة نحو أفق الحدث بسرعة كبيرة، مما يتسبب في تحول هذه المادة إلى بلازما فائقة السخونة؛ وهذا يعطي ضوءًا يشبه حلقة حول الثقب الأسود، وتسمى قرص التراكم.

تم اكتشاف القرص التراكمي العملاق حديثًا، وهو الألمع على الإطلاق، بسبب "أفق الحدث" الكبير والسرعة القصوى التي يتم بها سحب المادة. ويشعر الباحثون بالثقة إلى حد ما بأن هذه السرعة القياسية لن يتم تجاوزها، وفقًا للبيان الصادر.

يمكن للهواة حتى رؤيتها.

أشار الباحثون إلى أن حدود الثقب الأسود شديدة السطوع بما يكفي لتمكين الهواة من رؤيتها باستخدام تلسكوب قوي ومُوجَّه نحو الجزء الأيمن من الأفق الجنوبي للسماء.

ويحاول الفريق الآن تحديد سبب استمرار الثقب الأسود العملاق في التغذية على المادة، حيث يشك العلماء في أن حدثًا كونيًا كارثيًا يجب أن يكون المسؤول عن ولادة هذا الفراغ الضخم. ويقول الباحث أونكن "ربما اصطدمت مجرتان كبيرتان ببعضهما البعض، مما أدى إلى تحويل كمية كبيرة من المواد إلى الثقب الأسود لتغذيته".

ومن الصعب تحديد كيفية تشكل الثقب الأسود بالضبط، ويشك الباحثون في العثور على ثقب أسود آخر يكون له نفس الكتلة وسرعة التوسع. وهذا يجعل من الصعب اختبار النظرية العامة حول تكوين مثل هذه الأجسام الكونية الغامضة.من الصعب أن نجد له مثيلاً

وفقًا للكاتب المشارك كريستيان وولف، الذي يعمل كعالم فلك في الجامعة الوطنية الأسترالية وقائد مجموعة سكاي مابر، "هذا الثقب الأسود فريد من نوعه، وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء مستحيل، إلا أننا لا نعتقد أنه سيتم العثور على ثقب أسود مماثل له، حيث تم استكشاف معظم السماء ولا يمكن أن تختبئ أشياء مثل هذه".

ومع ذلك، يتوقع بعض الباحثين أن هناك ما يصل إلى 40 كوينتيليون (1 أس 18) ثقب أسود في الكون، والتي يمكن أن تمثل نحو 1% من إجمالي المادة في الكون. وبالتالي، فإن احتمال وجود ثقوب سوداء أكثر ضراوة في أماكن مختلفة في الكون ليس بالأمر المستبعد.