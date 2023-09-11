هدية جبارة من الله.. عشبه جبارة تعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار بالدم وتنظم مستويات السكر بشكل فوري وفوائد أخرى لاتعد ولاتحصى.لا تتجاهلها

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الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الميرمية من النباتات العشبية المعمرة التي تزدهر في المناطق الجبلية وتعتبر منتشرة في بلاد الشام. منذ العصور القديمة، استخدمت الميرمية في علاج بعض الأمراض وتصنيع الأدوية.

هناك فوائد صحية مذهلة لنبات الميرمية، ومن بينها خفض مستوى الكوليسترول والتحكم في مستوى السكر في الدم. إليكم ثمانية فوائد صحية لاستخدامات الميرمية، وهو نبات أساسي في المطابخ حول العالم.. غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي الميرمية على كمية صحية من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى كميات صغيرة من المغنيسيوم والزنك والنحاس وفيتامينات A و C و E.

تحتوي الميرمية على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

تحتوي الميرمية على خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد في علاج التهاب الحلق واللثة الملتهبة، وبالتالي تدعم صحة الفم.

أثناء فترة انقطاع الطمث، يعاني الجسم من هبوط طبيعي في مستوى الاستروجين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها مثل الهبات الساخنة والتعرق الزائد وجفاف المهبل والتهيج.

يُعتقد أن المركبات الموجودة في الميرمية تمتلك خصائص مشابهة للأستروجين، مما يسمح لها بالترابط مع مستقبلات معينة في الدماغ لتحسين الذاكرة وعلاج الهبات الساخنة والتعرق الزائد.

تساهم الميرمية في تخفيض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وفقًا للأبحاث الحديثة، توصلت الدراسات إلى أن الأعشاب الطبية المستخدمة في الطب البديل، مثل المريمية، قد تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين في الجسم. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة ملحة إلى إجراء المزيد من الدراسات البشرية لتحديد فعالية هذا العلاج.

تشير الدراسات العلمية إلى أن المريمية لها فوائد صحية عديدة، حيث يمكن أن تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة. فقد تعمل المريمية على تعزيز وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المريمية على خصائص قد تساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار LDL في الجسم وزيادة مستويات الكولسترول الحميد HDL. وهذا يعني أن تناول المريمية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وفقًا للدراسات التي أجريت على الخلايا والحيوانات، يشير الباحثون إلى أن المريمية قد تحتوي على مركبات تقاوم بعض أنواع السرطان. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة ملحة إلى إجراء المزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذا الأثر وتحديد الجرعات المناسبة لاستخدام المريمية كعلاج محتمل للسرطان.