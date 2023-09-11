انت الان تتابع خبر نهاية مصر الحتميه.. ميشال حايك ينهار ويفقد السيطرة بعد نبوءة مرعبة.. هذا ماذا ينتظر أم الدنيا.والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر العراف ميشال حايك على قناته الشخصية في موقع "يوتيوب" وكشف عن توقعاته المثيرة للأيام القادمة.

أكد حايك أن تمثال أبو الهول سيصبح لغزًا وصدمة، ووصفه بأنه "لن يبقى حجرًا صامتًا"، وأضاف أنه سيتم فك لغز جديد يزيد من رصيد الفراعنة، واللافت هو أن اللغز سيمتد خارج مصر. وتابع حايك قائلاً: "سنشهد مشهدًا مدهشًا وصعب التفسير بين متحف مصري وموقع أثري، وسيتم كشف مؤامرة تحاول الاستيلاء على القطع المصرية القديمة الثمينة جدًا".

وأكد أيضًا أن الفن المصري، سواء القديم أو الحديث، سيظل على عرش التتويج والتكريم والعالمية، وسيتجاوز محاولات كسره وإخماد وهجه.وتوقع حايك أن "صيفية لبنان" ستكون محمية من الكوارث الطبيعية، وأشار إلى وقوع زلزال في عين التينة.

وأضاف أن "بكركي الحياد" لن تظل على حيادها وستتخلى لبنان عن الخطة الثالثة، وتوقع أن تشهد لبنان أحداثًا جديدة في شهر مريم 2023. وختم حديثه قائلاً: "سيتم تصميم ثوب جديد للبنان، وسنبدأ بعد العمر الجديد للبلاد، وسيكون لدينا رئاسة وعهد جديد، سيكون عهد الانتقالات والمعاهدات، وسنشهد نقلة مفاجئة".