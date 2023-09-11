انت الأن تتابع خبر لبان الذكر هيصغرك ٣٠ سنة بالوصفة السحرية دي .. وصفة جبارة باستخدام لبان الدكر لنضارة البشرة ووجه خالي من التجاعيد والتصبغات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما نتحدث عن العناية بالبشرة ومكافحة علامات تقدم العمر مثل التجاعيد، قد يكون الحل في بعض الأحيان داخل مكونات طبيعية بسيطة تجدها في المنزل. واحدة من هذه المكونات السحرية هي "لبان الدكر".

لبان الدكر هو عبارة عن عصارة طبيعية تستخرج من شجرة اللبان الصمغية، وهو معروف بخصائصه العديدة التي تعزز نضارة البشرة وتساعد في شد التجاعيد. في هذا المقال، سنشاركك وصفة سهلة باستخدام لبان الدكر للحصول على بشرة رائعة.

مكونات وطريقة تحضير وصفة لبان الدكر للبشرة:

2 ملعقة صغيرة من لبان الدكر النقي.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة صغيرة من عسل نحل طبيعي.

ابدأ بتسخين زيت جوز الهند على نار هادئة حتى يصبح سائلًا. قم بإضافة لبان الدكر إلى الزيت المذاب وقم بالتحريك المستمر لمدة دقيقة أو اثنتين. أزل الزيت ولبان الدكر عن النار واتركهما يبردان قليلاً.

بعد أن يبرد الزيت، أضف عصير الليمون وعسل النحل وامزجهم جيدًا حتى تحصل على مزيج متجانس.

استخدام لبان الدكر لبشرة نضرة وللتخلص من التجاعيد:

قبل استخدام هذا الخليط، قومي بتنظيف وتجفيف وجهك بلطف.

ضعي الخليط على بشرتك بلطف باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة مخصصة لتطبيق المستحضرات على الوجه.

دلكي البشرة بلطف بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.



قمي بترك القناع على وجهك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وجففه بلطف.