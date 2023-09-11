انت الأن تتابع خبر أقوى من إبر الانسولين بمليون مرة.. أطعمة رهيبة من مطبخك تخفض مستوى السكر في الدم فوراً وتقلل من تركيز الجلوكوز .. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة منال محمد إسماعيل، اختصاصية التغذية وعضوة الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة عن 8 أطعمة تخفض السكر في الدم.

وشددت على أهمية الاعتدال في تناول الأغذية المشبعة بالدهون، مع الإتجاه نحو الأطعمة الخالية من الدسم، وضرورة عدم إهمال أيّ وجبة من الوجبات؛ فذلك يؤدي إلى هبوط حادّ في معدل السكّر بالدم.

ولأنّ مهمّة خفض نسبة السكر في الدم تبدو صعبة عند بعض مرضى السكّري، قدمت الدكتورة منال محمد إسماعيل 9 أطعمة صحيّة تساعد في ذلك:

1- دقيق الشوفان: يمد الجسم بكلّ ما يحتاج إليه، من دون زيادة مستوى السكّر في الدم. فهو يحتوي نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ممّا يُعتبر أمراً جيّداً للذين يُعانون من الزيادة في الوزن، على وجه الخصوص.

2- البندورة: تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما تضبط مستوى السكر في الدم.

3- السبانخ: يتربّع السبانخ على رأس لائحة الخضر الغنيّة بالفيتامينات والمعادن، كالحديد والمغنيسيوم والفولات والاسكوربيك. وكذلك يتميّز بغناه بالألياف، وافتقاره إلى "الكربوهيدرات"، مما يساعد في تحقيق انخفاض معدّل السكّر في الدم.

4- البصل: يُفيد استهلاك البصل النيء أو المطهو، لأنه يحتوي على مركّب يُساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

5- القرفة: بصرف النظر عن الطعم الرائع والمنعش للقرفة، فقد أثبتت الدراسات العلمية أنّها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم أيضاً.

6- فول الصويا: مصدر غني بالبروتين، بالرغم من احتوائه على نسبة قليلة جداً من "الكربوهيدرات"، ما يجعله فعّالاً في خفض نسبة السكر في الجسم.

7- الخسّ: يُحارب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

8- بذور الكتان: تعدّ مصدراً غنياً بالمغنيسيوم و"الأوميغا 3".

وتُعتبر الخضر والفاكهة من الأغذية الهامّة لمريض السكّري، نظراً إلى غناها بالألياف، فضلاً عن قيمتها الغذائية المرتفعة، وخصوصاً: الكرنب والخرشوف والخسّ والخيار والكرفس والجوافة، أمّا التفاح فينظّم مستوى "الجلوكوز" في الدم، ويخفض مستوى "الكوليسترول" وضغط الدم المرتفع.