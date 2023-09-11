انت الان تتابع خبر متوفر في دولاب مطبخك .. معجزه بين يديك بهار رخيص الثمن يمنع ارتفاع نسبه السكر بالدم ويخفض الجلوكوز وينظيم مستويات الكولسترول ! (تعرف عليه) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الكركم هو نوع شائع من التوابل المستخدمة في العديد من وصفات الطبخ حول العالم، ولا يضيف فقط نكهة مميزة للأطباق، بل يتميز أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية.

يحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة للجسم، ولذلك تم استخدامه لفترة طويلة في الطعام والأدوية، وله خصائص تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري يعتمد صحة مرضى السكري بشكل كبير على نمط الحياة والنظام الغذائي، ويساعد الكركمين (Curcumin) الذي يوجد في الكركم على منع تراكم الدهون في الأوعية الدموية وتقليل نمو الأنسجة الدهنية في الأعضاء. كما يعمل الكركمين على تحسين وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس، وهذه الخلايا تساعد في إنتاج الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكركمين على إفراز نوع من السيتوكاينات (Cytokines) التي تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي، وهذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم يساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم، حيث يحمي الخلايا السليمة في البنكرياس من التأكسد، ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين. وبالتالي، يقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

3. منع مضاعفات مرض السكري يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي تساعد في التقليل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، مثل تلف الأعصاب والتهاب قزحية العين وإعتام عدسة العين وخزل المعدة وتثبيط عمل خلايا الدم البيضاء التي تسبب الالتهابات. وهذه إحدى فوائد الكركم لمرضى السكري.

4. تنظيم مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب يقلل الكركم من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ويساعد أيضًا على التقليل من بعض المخاطر الصحية التي قد تصيب القلب بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، مثل زيادة أكسدة وتدمير الدهون في أغشية خلايا القلب وتلف وتصلب الشرايين. يساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم حيث يعمل على حماية الخلايا السليمة في البنكرياس من الأكسدة ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

5. الحفاظ على صحة الكبد يعاني الكثير من مرضى السكري من مشكلات في الكبد، مثل مرض الكبد الدهني، فيعمل الكركم على التقليل من تراكم الدهون فيه ويعمل على حماية وظائف الكبد من العوامل المؤكسدة التي تؤدي إلى تلفه.

تقوية جهاز المناعة يعزز وظائف جهاز المناعة ويحسن من الاستجابة المناعية لمرضى السكري. يعاني بعض المرضى من فرط نشاط جهاز المناعة الذي قد يتسبب في مشاكل صحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكركم تعزيز تأثير الأدوية المستخدمة للتحكم في مرض السكري.

الحفاظ على صحة الكبد أمر مهم لمرضى السكري، حيث يعاني الكثير منهم من مشاكل في الكبد. يعمل الكركم على تقليل تراكم الدهون في الكبد وحمايته من العوامل المؤكسدة التي تسبب تلفه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكركم أن يساهم في تعزيز شفاء الأنسجة لدى مرضى السكري الذين يعانون من بطء في تئام الجروح. عند تناول الكركم، يمكن أن يساعد في تقليل التورم وتسريع عملية الشفاء بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. يعود ذلك إلى وجود مركبات الكركومين في الكركم، والتي تُعتبر مضادات للالتهابات الطبيعية القوية. عندما يتم تطبيق الكركم محليًا على الجروح، فإنه يمكن أن يعزز تدفق الدم إلى المنطقة المصابة ويعزز نمو الأوعية الدموية الجديدة، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع عملية الشفاء وتجديد الأنسجة المتضررة.