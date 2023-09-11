انت الان تتابع خبر الحلقة الحصريه التي منعت من العرض.. شابه جريئه تخلع ملابسها على الهواء مباشرة لإبراز جمالها وأنوثتها في مقابلة برنامج تلفزيوني وهكذا تصرف المذيع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت الفتاة بالمشاركة في تحدي مع عدد من السيدات الأخريات، حيث قررن الظهور بملابس البحر على الهواء مباشرة لمناقشة موضوع عمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء لتحسين جمالهن. وفيما بين السيدات، هناك من يرفضن هذه العمليات ويحتفظن بجمالهن الطبيعي رغم تقدمهن في العمر. تمت هذه المناظرة الجمالية في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة إل بي سي اللبنانية.

تضمن الجزء الأول من التحدي سيدتان يفضلان اللجوء إلى عمليات التجميل للوصول إلى مرحلة الرضى التام عن جمالهما ولتكونا جذابتين أو للتشبه بنجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي وغيرهن. أما الجزء الثاني، فكان يضم سيدتين ترفضان اللجوء إلى التجميل وكانتا أكثر جرأة حيث ظهرتا أمام الكاميرات وأعلنتا رفضهما للعمليات التجميلية وأكدتا رفضهما للتعامل مع أي رجل ينتقد جسديهما.

أثارت هذه الحلقة التي انتشرت منها مقاطع فيديو مجتزأة جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعض المعلقين أعربوا عن رأيهم بأن هذا النوع من التحديات الجريئة غير مقبول لدى أغلبية المشاهدين العرب بسبب التعري الزائد، وطالبوا مالك مكتبي بتغيير هذا النوع من المحتوى.

برنامج "أحمر بالخط العريض" هو واحد من البرامج الأكثر شهرة في الوطن العربي. تم عرضه لأول مرة في عام 2008 ومنذ ذلك الحين تم عرض 12 موسمًا من البرنامج على قناة إل بي سي وقناة الانتشار اللبنانية. يصنف "أحمر بالخط العريض" كبرنامج حواري ذو هدف واضح، ولا يخلو من عنصر المفاجأة والصدمة. يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن اللبناني والعربي، مثل تعدد الزوجات وزواج النساء المسنات من شباب يصغرونهن بعمر الأحفاد وغيرها.