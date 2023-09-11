انت الان تتابع خبر اتفرج افجر فيديو على الاطلاق... لشابة ملهوفة على الآخر تصدم مالك مكتبي برغبتها المفرطة على الفراش التي لاتسطيع السيطرة عليها في اقوى حلقة ببرنامج أحمر بالخط العريض...؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت سيدة لبنانية تُدعى فاطمة في برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI مع الإعلامي مالك مكتبي عن تجربتها في التعددية الزوجية بجرأة تامة.

قامت فاطمة برواية قصتها بكل شجاعة، حيث تعتبر تجربتها مع الرجال بأنها تختار الرجل الذي يستطيع تلبية احتياجاتها الجنسية ورغباتها.

وقد أثارت تصريحاتها الجريئة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً حول موضوع التعددية الزوجية لتلبية احتياجاتها الجنسية.